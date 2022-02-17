https://uz.sputniknews.ru/20220217/ischenko-otvetil-kogda-vspyxnet-voyna-v-evrope--video-22797501.html

Ищенко ответил, когда вспыхнет война в Европе — видео

Ищенко ответил, когда вспыхнет война в Европе — видео

Почему риск войны в Европе еще не миновал и пока слишком рано расслабляться? Ответы — в видео.

2022-02-17T12:01+0500

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видео

война

европа

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Политолог Ростислав Ищенко в беседе со Sputnik объяснил, что военная опасность может сохраниться на ближайшие недели и даже месяцы. По мнению эксперта, США предчувствуют свой скорый крах и поэтому любой ценой стараются разжечь войну. Однако время для провокации — на исходе, американцы теряют поддержку своих союзников. Все из-за раздутой истерии вокруг выдуманного вторжения России на Украину. После этой ситуации в Европе начали понимать, что верить США нельзя, считает Ищенко.Полный комментарий — в интервью.Читайте также:

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война, европа, видео