https://uz.sputniknews.ru/20220217/ischenko-otvetil-kogda-vspyxnet-voyna-v-evrope--video-22797501.html
Ищенко ответил, когда вспыхнет война в Европе — видео
Ищенко ответил, когда вспыхнет война в Европе — видео
Почему риск войны в Европе еще не миновал и пока слишком рано расслабляться? Ответы — в видео.
2022-02-17T12:01+0500
2022-02-17T12:01+0500
2022-02-17T13:24+0500
видео
война
европа
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Политолог Ростислав Ищенко в беседе со Sputnik объяснил, что военная опасность может сохраниться на ближайшие недели и даже месяцы. По мнению эксперта, США предчувствуют свой скорый крах и поэтому любой ценой стараются разжечь войну. Однако время для провокации — на исходе, американцы теряют поддержку своих союзников. Все из-за раздутой истерии вокруг выдуманного вторжения России на Украину. После этой ситуации в Европе начали понимать, что верить США нельзя, считает Ищенко.Полный комментарий — в интервью.Читайте также:
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война, европа, видео
Ищенко ответил, когда вспыхнет война в Европе — видео
12:01 17.02.2022 (обновлено: 13:24 17.02.2022) Подписаться на
Почему риск войны в Европе еще не миновал и пока слишком рано расслабляться?
Политолог Ростислав Ищенко в беседе со Sputnik объяснил, что военная опасность может сохраниться на ближайшие недели и даже месяцы.
По мнению эксперта, США предчувствуют свой скорый крах и поэтому любой ценой стараются разжечь войну.
Однако время для провокации — на исходе, американцы теряют поддержку своих союзников. Все из-за раздутой истерии вокруг выдуманного вторжения России на Украину.
После этой ситуации в Европе начали понимать, что верить США нельзя, считает Ищенко.
Полный комментарий — в интервью.