https://uz.sputniknews.ru/20220217/sostavlenie-natsionalnogo-investreytinga-idet-polnym-xodom---asr-22802839.html

Составление национального инвестрейтинга идет полным ходом - АСР

Составление национального инвестрейтинга идет полным ходом - АСР

Заместитель гендиректора агентство стратегического развития Узбекистана рассказал на каком этапе находится работа по составлению национального инвестиционного рейтинга регионов.

2022-02-17T14:03+0500

2022-02-17T14:03+0500

2022-02-17T14:03+0500

экономика

рейтинг

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Агентство стратегического развития (АСР) Узбекистана готовит к публикации первый рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей и регионов республики. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал первый заместитель генерального директора агентства Рустамхон Азизов.По его словам, в данный момент идет работа по проведению опроса и сбору статистических данных.О том, что Узбекистан готовит инвестрейтинг стало известно в конце прошлого года. Агентство будет его составлять на регулярной основе с помощью экспертных компаний. На первом этапе будет проведен опрос фокус-группы – предпринимателей, компаний. Следующим шагом станет сбор статистических данных и возможностей с точки зрения наличия инфраструктуры и ресурсов.Он также подчеркнул, что составление подобного рейтинга поможет “подтянуть” отстающие отрасли и компании, поскольку детальный анализ прозрачно покажет существующие проблемы.Агентство стратегического развития Узбекистана создано по указу президента Узбекистана от 19.07.2021. Ключевая задача структуры — реализация и координация стратегических реформ в стране, разработка предложений по ускоренному реформированию экономики Узбекистана в постпандемийных условиях.Также АСР займется улучшением инвестиционного климата страны, повышением качества государственного управления, расширением сотрудничества с зарубежными странами и формированием положительного имиджа Узбекистана на международном уровне.Так, в ноябре прошлого года АСР подписало меморандум о сотрудничестве с российским агентством стратегических инициатив.В рамках этого документа эксперты российского ведомства передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.

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рейтинг, узбекистан