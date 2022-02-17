https://uz.sputniknews.ru/20220217/sostavlenie-natsionalnogo-investreytinga-idet-polnym-xodom---asr-22802839.html
Составление национального инвестрейтинга идет полным ходом - АСР
Составление национального инвестрейтинга идет полным ходом - АСР
Заместитель гендиректора агентство стратегического развития Узбекистана рассказал на каком этапе находится работа по составлению национального инвестиционного рейтинга регионов.
2022-02-17T14:03+0500
2022-02-17T14:03+0500
2022-02-17T14:03+0500
экономика
рейтинг
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18066636_0:83:3345:1964_1920x0_80_0_0_23a467da05a665bf1ceb93718c2897eb.jpg
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Агентство стратегического развития (АСР) Узбекистана готовит к публикации первый рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей и регионов республики. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал первый заместитель генерального директора агентства Рустамхон Азизов.По его словам, в данный момент идет работа по проведению опроса и сбору статистических данных.О том, что Узбекистан готовит инвестрейтинг стало известно в конце прошлого года. Агентство будет его составлять на регулярной основе с помощью экспертных компаний. На первом этапе будет проведен опрос фокус-группы – предпринимателей, компаний. Следующим шагом станет сбор статистических данных и возможностей с точки зрения наличия инфраструктуры и ресурсов.Он также подчеркнул, что составление подобного рейтинга поможет “подтянуть” отстающие отрасли и компании, поскольку детальный анализ прозрачно покажет существующие проблемы.Агентство стратегического развития Узбекистана создано по указу президента Узбекистана от 19.07.2021. Ключевая задача структуры — реализация и координация стратегических реформ в стране, разработка предложений по ускоренному реформированию экономики Узбекистана в постпандемийных условиях.Также АСР займется улучшением инвестиционного климата страны, повышением качества государственного управления, расширением сотрудничества с зарубежными странами и формированием положительного имиджа Узбекистана на международном уровне.Так, в ноябре прошлого года АСР подписало меморандум о сотрудничестве с российским агентством стратегических инициатив.В рамках этого документа эксперты российского ведомства передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18066636_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_3953a12e132dd6e6a5deb8001b78f47d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рейтинг, узбекистан
Составление национального инвестрейтинга идет полным ходом - АСР
Подписаться на
Заместитель гендиректора агентство стратегического развития Узбекистана рассказал на каком этапе находится работа по составлению национального инвестиционного рейтинга регионов.
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Агентство стратегического развития (АСР) Узбекистана готовит к публикации первый рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей и регионов республики. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал первый заместитель генерального директора агентства Рустамхон Азизов.
По его словам, в данный момент идет работа по проведению опроса и сбору статистических данных.
“Когда этот этап будет завершен, понадобится еще 2-3 месяца на анализ сложившейся ситуации и выработку предложений”, — сказал Азизов.
О том, что Узбекистан готовит инвестрейтинг стало известно
в конце прошлого года. Агентство будет его составлять на регулярной основе с помощью экспертных компаний. На первом этапе будет проведен опрос фокус-группы – предпринимателей, компаний. Следующим шагом станет сбор статистических данных и возможностей с точки зрения наличия инфраструктуры и ресурсов.
“Суммируя результаты опроса и наши исследования, мы получим полную картину развития и потенциала той или иной отрасли, кластера, компании в разных уголках Узбекистана”, — рассказал Азизов.
Он также подчеркнул, что составление подобного рейтинга поможет “подтянуть” отстающие отрасли и компании, поскольку детальный анализ прозрачно покажет существующие проблемы.
“В свою очередь, основываясь на итогах исследований, Агентство сможет составить подробный план решения проблем и предложить свое видение эффективной работы отраслей”, — разъяснил Азизов.
Агентство стратегического развития Узбекистана создано по указу президента Узбекистана от 19.07.2021. Ключевая задача структуры — реализация и координация стратегических реформ в стране, разработка предложений по ускоренному реформированию экономики Узбекистана в постпандемийных условиях.
Также АСР займется улучшением инвестиционного климата страны, повышением качества государственного управления, расширением сотрудничества с зарубежными странами и формированием положительного имиджа Узбекистана на международном уровне.
Так, в ноябре прошлого года АСР подписало
меморандум о сотрудничестве с российским агентством стратегических инициатив.
В рамках этого документа эксперты российского ведомства передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.