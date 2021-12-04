https://uz.sputniknews.ru/20211204/v-uzbekistane-razrabotayut-natsionalnyy-investreyting-regionov-21647575.html
В Узбекистане разработают национальный инвестрейтинг регионов
В Узбекистане разработают национальный инвестрейтинг регионов
Выявлены проблемы и недостатки в сфере инвестиций и внешней торговли. В частности не внедрена прозрачная система отбора и реализации проектов, наиболее эффективных для конкретного региона.
2021-12-04T16:03+0500
2021-12-04T16:03+0500
2021-12-04T16:43+0500
экономика
узбекистан
рейтинг
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Узбекистане приступили к разработке Национального рейтинга инвестиционного климата регионов, изучается зарубежный опыт в этой области. Задачу взяли на себя специалисты Агентства стратегического развития, сообщила пресс-секретарь ведомства Манзура Хасанова.При формировании рейтинга будут проводиться опросы представителей бизнеса. А по их результатам – анализ и оценка эффективности государственных органов в решении проблем, связанных с инвестиционным климатом.Выявлены проблемы и недостатки в сфере инвестиций и внешней торговли. В частности не внедрена прозрачная система отбора и реализации проектов, наиболее эффективных для конкретного региона. Поэтому некоторые действующие проекты работают в убыток и теряют свой экспортный потенциал.Встречаются и случаи формальностей и необоснованного затягивания сроков реализации проектов из-за отсутствия системного подхода к координации и контролю.Для решения этих задач Агентство предлагает организовать трехуровневую систему отбора и реализации проектов на базе проектного офиса при Министерстве инвестиций и внешней торговли. Планируется организовать 14 региональных проектных групп и 207 – в районах и городах.Напомним, две недели назад российское агентство стратегических инициатив (АСИ) и Агентство стратегического развития (АСР) Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.В рамках этого документа эксперты российского ведомства передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.
https://uz.sputniknews.ru/20211110/kakie-otrasli-uzbekistana-jdut-investitsiy-i-chto-novogo-mojet-predlojit-rossiya-21303880.html
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узбекистан, рейтинг, инвестиции
В Узбекистане разработают национальный инвестрейтинг регионов
16:03 04.12.2021 (обновлено: 16:43 04.12.2021)
Выявлены проблемы и недостатки в сфере инвестиций и внешней торговли. В частности не внедрена прозрачная система отбора и реализации проектов, наиболее эффективных для конкретного региона.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Узбекистане приступили к разработке Национального рейтинга инвестиционного климата регионов, изучается зарубежный опыт в этой области. Задачу взяли на себя специалисты Агентства стратегического развития, сообщила пресс-секретарь ведомства Манзура Хасанова.
При формировании рейтинга будут проводиться опросы представителей бизнеса. А по их результатам – анализ и оценка эффективности государственных органов в решении проблем, связанных с инвестиционным климатом.
Выявлены проблемы и недостатки в сфере инвестиций и внешней торговли. В частности не внедрена прозрачная система отбора и реализации проектов, наиболее эффективных для конкретного региона. Поэтому некоторые действующие проекты работают в убыток и теряют свой экспортный потенциал.
Встречаются и случаи формальностей и необоснованного затягивания сроков реализации проектов из-за отсутствия системного подхода к координации и контролю.
Для решения этих задач Агентство предлагает организовать трехуровневую систему отбора и реализации проектов на базе проектного офиса при Министерстве инвестиций и внешней торговли. Планируется организовать 14 региональных проектных групп и 207 – в районах и городах.
Напомним, две недели назад российское агентство стратегических инициатив (АСИ) и Агентство стратегического развития (АСР) Узбекистана подписали
меморандум о сотрудничестве.
В рамках этого документа эксперты российского ведомства передали узбекским коллегам методику Национального рейтинга инвестиционного климата, объяснив, как он рассчитывается и какие для него используются показатели.