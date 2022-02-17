https://uz.sputniknews.ru/20220217/tadjikistan-rassleduet-zaderjanie-v-uzbekistane-gruzovika-s-geroinom-22804751.html
Таджикистан расследует задержание в Узбекистане грузовика с героином
Таджикистан расследует задержание в Узбекистане грузовика с героином
Правоохранители Таджикистан подключился к делу с задержанием на границе с Узбекистаном грузовика с наркотиками.
2022-02-17T15:06+0500
2022-02-17T15:06+0500
2022-02-17T15:06+0500
происшествия
таджикистан
узбекистан
задержание
грузовик
героин
наркотики
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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Агентство по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана начало расследование по факту задержания на узбекистанской границе грузовика с героином.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу АКН Хабибулло Вохидзоду.При этом он отметил, что это только начало расследования, поэтому ведомство не может сообщить подробности о ходе дела. Накануне таможенная служба Узбекистана задержала на КПП "Фотехобод" (Ойбек) грузовик, перевозивший 299 килограммов героина. Машина следовала транзитом из Таджикистана в Россию.Как сообщили в ГТК, обнаружить тайник в прицепе большегруза удалось благодаря рентгеновскому оборудованию.
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таджикистан, узбекистан, задержание, грузовик, героин, наркотики
Таджикистан расследует задержание в Узбекистане грузовика с героином
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Правоохранители Таджикистан подключился к делу с задержанием на границе с Узбекистаном грузовика с наркотиками.
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Агентство по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана начало расследование по факту задержания на узбекистанской границе грузовика с героином.
Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу АКН Хабибулло Вохидзоду.
"В данный момент мы поручили управлению, занимающемуся этим вопросом собрать все оперативные данные – откуда и как была отправлена такая большая партия героина", - сказал он.
При этом он отметил, что это только начало расследования, поэтому ведомство не может сообщить подробности о ходе дела.
"Мы предпримем все усилия, чтобы выявить и задержать, лиц, причастных к обороту данной партии наркотиков", – добавил директор агентства.
Накануне таможенная служба Узбекистана задержала
на КПП "Фотехобод" (Ойбек) грузовик, перевозивший 299 килограммов героина. Машина следовала транзитом из Таджикистана в Россию.
Как сообщили в ГТК, обнаружить тайник в прицепе большегруза удалось благодаря рентгеновскому оборудованию.