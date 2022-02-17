https://uz.sputniknews.ru/20220217/tadjikistan-rassleduet-zaderjanie-v-uzbekistane-gruzovika-s-geroinom-22804751.html

Таджикистан расследует задержание в Узбекистане грузовика с героином

Таджикистан расследует задержание в Узбекистане грузовика с героином

Правоохранители Таджикистан подключился к делу с задержанием на границе с Узбекистаном грузовика с наркотиками.

2022-02-17T15:06+0500

2022-02-17T15:06+0500

2022-02-17T15:06+0500

происшествия

таджикистан

узбекистан

задержание

грузовик

героин

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/855/84/8558492_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_f31e78a3855677e8f436a6e784ca750e.jpg

ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Агентство по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана начало расследование по факту задержания на узбекистанской границе грузовика с героином.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу АКН Хабибулло Вохидзоду.При этом он отметил, что это только начало расследования, поэтому ведомство не может сообщить подробности о ходе дела. Накануне таможенная служба Узбекистана задержала на КПП "Фотехобод" (Ойбек) грузовик, перевозивший 299 килограммов героина. Машина следовала транзитом из Таджикистана в Россию.Как сообщили в ГТК, обнаружить тайник в прицепе большегруза удалось благодаря рентгеновскому оборудованию.

таджикистан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таджикистан, узбекистан, задержание, грузовик, героин, наркотики