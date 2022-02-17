https://uz.sputniknews.ru/20220217/tsentrobank-vybiraet-simvol-suma-22802347.html

Центробанк выбирает символ сума

Центробанк выбирает символ сума

Банк опубликовал требования к заявкам на конкурс по разработке символа национальной валюты.

2022-02-17T13:40+0500

2022-02-17T13:40+0500

2022-02-17T13:40+0500

общество

центральный банк республики узбекистан

сум

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Центральный банк Узбекистана проводит конкурс на разработку символа сума. За первую неделю конкурса уже получено более 12 тысяч заявок, сообщает пресс-служба банка.В рамках конкурса определят лучшие графические работы, символизирующие идентичность, культурные ценности и отличительные черты национальной валюты на глобальной арене.Как сообщает пресс-служба, многие заявки, поданные на конкурс, не соответствуют требованиям, опубликованным на сайте банка.Конкурсное жюри не будет рассматривать заявки, в которых допущены следующие ошибки:Концепция конкурсной работы должна отражать полную информацию и значение разработанных элементов (идея, обозначение, цель).Заявки необходимо заполнить и подписать от руки. В электронном формате и без подписи заявки на конкурс не принимаются.Каждый участник может подать только одну заявку. Если у участника несколько идей, все файлы нужно прикрепить к одному письму.Если заявка не соответствует этим правилам или содержит информацию, не соответствующую тематике конкурса, такая заявка автоматически исключается из конкурса, а ее автор не сможет принять участие и в будущих конкурсах Центробанка, сообщает пресс-служба.Читайте также: Найти банкомат и не стать жертвой мошенников - зачем нужен новый ресурс Центробанка >>

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центральный банк республики узбекистан, сум