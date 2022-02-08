https://uz.sputniknews.ru/20220208/nayti-bankomat-i-ne-stat-jertvoy-moshennikov--zachem-nujen-novyy-resurs-tsentrobanka-22605687.html

Найти банкомат и не стать жертвой мошенников — зачем нужен новый ресурс Центробанка

Найти банкомат и не стать жертвой мошенников — зачем нужен новый ресурс Центробанка

Как пользоваться информационным порталом финансовых услуг от Центробанка? Ответ на вопрос в инструкции Sputnik.

2022-02-08T16:20+0500

2022-02-08T16:20+0500

2022-02-08T16:28+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В мире сейчас набирает обороты цифровизация всех сфер, Узбекистан также идет в ногу с современными технологиями. Однако порой люди не знают, что такое онлайн вклад и не понимают, как его оформить, а также имеют слабое представление о том, что такое глоссарий. Теперь можно не тратить время на поход в банк за разъяснениями, особенно во время пандемии. Центробанк разработал ресурс, который объясняет, как чувствовать себя увереннее в интернет-банкинге.Это информационный портал финансовых услуг. На нем объединены все банки Узбекистана– bankxizmatlari.uz, сообщается на сайте компании-разработчика Pixelcraft.На новом портале можно посмотреть, где купить валюту по самому низкому курсу или продать по самому высокому, где находится ближайший банкомат, а также изучить информацию о существующих в Узбекистане вкладах и формах кредитования. В разделе "Сравнение" можно сопоставить по выгодности кредиты, депозиты, банковские карты разных банков. А понравившуюся услугу добавить в "Избранное". В сквозном блоке есть калькулятор для дополнительных расчетов.Пользователю доступна также история просмотров финансовых услуг в разделе "Вы смотрели".На портале есть реестр мобильных приложений банков. Приложение можно скачать по ссылке с портала и конвертировать валюту онлайн, например.Портал также интегрирован с сайтом по финансовой грамотности, на котором расположены образовательные статьи и часто задаваемые вопросы.Информация, которую предоставляют банки, ежедневно обновляется на портале.Новый ресурс доступен в трех языковых версиях, а также имеет легкую навигацию и простой интерфейс. Веб-страницы открываются на любых устройствах.В 2020 году ЦБ Узбекистана и России договорились усилить информационную безопасность. Речь - о сотрудничестве в сфере национальных платежных систем, а также обмене опытом между центральными банками двух стран.Ранее Центральные банки Узбекистана и России подписали меморандум, предусматривающий организацию взаимодействия финучреждений двух стран, направленного на предупреждение и выявление компьютерных атак в банковских телекоммуникационных системах, создание условий для их пресечения и повышение уровня информационной безопасности сторон.Читайте также:Банки Узбекистана и России договорились об экспорте сельхозтоваровРоссийские "Сбер" и Strategy Partners начнут сотрудничать с Узтекстильпром

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центральный банк республики узбекистан, узбекистан