https://uz.sputniknews.ru/20220217/u-natsgvardii-poyavitsya-sobstvennyy-muzlitsey-22796059.html
У Нацгвардии появится собственный музлицей
У Нацгвардии появится собственный музлицей
Выпускникам лицея начислят дополнительные баллы при поступлении в военные и гражданские вузы.
2022-02-17T11:23+0500
2022-02-17T11:23+0500
2022-02-17T11:23+0500
общество
нацгвардия
лицей
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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление о создании Военно-музыкального лицея национальной гвардии. Действовать новое учебное заведение будет на базе Республиканского специализированного академического лицея музыки Национальной гвардии.Здесь будут готовить высококвалифицированные кадры по направлению исполнительства духовых и ударных инструментов.Перед учебным заведением поставлены задачи:· организация качественного обучения в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов общего и среднего специального образования;· развитие знаний и навыков для подготовки одаренных молодых музыкантов, способных достойно участвовать в международных конкурсах;· целенаправленная подготовка резерва кадров для Вооруженных сил Республики Узбекистан и государственной службы.Для обеспечения непрерывности музыкального образования и учебного процесса, в порядке исключения, в лицее сохранят существующие классы общего среднего образования.Учащиеся обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии и питанием, а учащиеся 1-2 курсов обеспечиваются бесплатным обмундированием.Выпускникам выдается диплом государственного образца, нагрудный знак и присваивается квалификация "артист оркестра" в соответствии с актами законодательства.Кроме того выпускникам лицея при поступлении в высшие военные образовательные учреждения к набранным баллам тестовых испытаний, предоставляется льгота в виде дополнительных баллов в размере 30 процентов от набранных ими баллов.А при поступлении в другие государственные высшие образовательные учреждения республики -15 процентов от набранных ими баллов (в том числе по творческим экзаменам).Читайте также: Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана
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нацгвардия, лицей
У Нацгвардии появится собственный музлицей
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Выпускникам лицея начислят дополнительные баллы при поступлении в военные и гражданские вузы.
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление
о создании Военно-музыкального лицея национальной гвардии. Действовать новое учебное заведение будет на базе Республиканского специализированного академического лицея музыки Национальной гвардии.
Здесь будут готовить высококвалифицированные кадры по направлению исполнительства духовых и ударных инструментов.
Перед учебным заведением поставлены задачи:
· организация качественного обучения в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов общего и среднего специального образования;
· развитие знаний и навыков для подготовки одаренных молодых музыкантов, способных достойно участвовать в международных конкурсах;
· целенаправленная подготовка резерва кадров для Вооруженных сил Республики Узбекистан и государственной службы.
Для обеспечения непрерывности музыкального образования и учебного процесса, в порядке исключения, в лицее сохранят существующие классы общего среднего образования.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии и питанием, а учащиеся 1-2 курсов обеспечиваются бесплатным обмундированием.
Выпускникам выдается диплом государственного образца, нагрудный знак и присваивается квалификация "артист оркестра" в соответствии с актами законодательства.
Кроме того выпускникам лицея при поступлении в высшие военные образовательные учреждения к набранным баллам тестовых испытаний, предоставляется льгота в виде дополнительных баллов в размере 30 процентов от набранных ими баллов.
А при поступлении в другие государственные высшие образовательные учреждения республики -15 процентов от набранных ими баллов (в том числе по творческим экзаменам).