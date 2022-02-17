https://uz.sputniknews.ru/20220217/zelenskiy-nashel-genialnyy-vyxod-iz-gazovogo-krizisa-22794323.html

Зеленский нашел гениальный выход из газового кризиса

Зеленский нашел гениальный выход из газового кризиса

Власти Украины решили резко изменить правила игры в газовом секторе.

2022-02-17T10:41+0500

2022-02-17T10:41+0500

2022-02-17T10:41+0500

колумнисты

владимир зеленский

кризис

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На днях в Верховную раду был подан правительственный законопроект о введении дифференцированной рентной платы за добычу природного газа.Предложенные новации сами по себе являются любопытными, хотя и не факт, что они в итоге будут реализованы: есть немало значимых людей, заинтересованных в сохранении статус-кво. Но еще интереснее, что власти пришлось при этом приоткрыть завесу тайны с газового вопроса и наглядно продемонстрировать, как и в каких объемах наживались на теме местные чиновники и олигархи, а также "западные партнеры", откровенно издеваясь над украинскими гражданами. Причиной неожиданного раскрытия правды стала финансовая катастрофа, нависшая не только над украинским бюджетом, но и над местной экономикой.Европа готова и дальше назло России морозить уши >>Авторы законопроекта предлагают уже с 1 марта текущего года (то есть буквально через полторы недели) перейти на взимание дифференцированных ставок рентной платы (это украинский аналог налога на добычу полезных ископаемых) на добычу природного газа.Сегодня на Украине действуют фиксированные ставки ренты. В зависимости от глубины скважины (до и более пяти километров) они составляют 29% и 14%. А для новых скважин ставки снижены соответственно до 12% и шести процентов. Базой начисления является средняя стоимость импортного газа.Теперь предлагается в качестве базы начисления использовать большую из трех величин:А нынешней зимой цена на украинской бирже нередко превышала спотовые цены на европейском рынке.При этом по прежним ставкам получится платить только в том случае, если цена газа на европейском спотовом и украинском биржевом рынках опустится до 200 долларов за тысячу кубометров. Чего в обозримом будущем не произойдет точно. При ценах на уровне 1000 долларов ставки налога вырастут в 2,6-8,8 раза (максимальная составит 74%). И даже при снизившихся нынче до 800 долларов ценах они увеличатся в 2,4-6,2 раза.Это более 18% от общего объема плановых доходов государственного бюджета в 2022 году. И почти в пять раз больше нынешнего годового плана сбора ренты за добычу природного газа, который утвержден на уровне 49,3 миллиарда гривен.Еще после прошлогодних заявлений нынешнего руководителя "Нафтогаза" Юрия Витренко, а потом одного из бывших членов правления компании Отто Ватерландера о себестоимости добываемого на Украине газа было известно, что украинские власти и их "западные партнеры" абсолютно безбожно грабят население и оставшуюся промышленность посредством продажи газа по космическим ценам. По утверждениям двух упомянутых господ, себестоимость газа внутренней добычи составляет то ли 2,6, то ли одну гривну за кубометр. При этом с 2014 года продавался он и населению, и промышленности многократно дороже — по так называемому импортному паритету. Причем даже не по цене газа согласно долгосрочному контракту с добывающей компанией (ввиду отсутствия такого контракта и нежелания его заключать), а по цене его закупки на споте через европейские компании-"прокладки".В целях экономии газа зима на Украине может закончиться досрочно >>Апогея этот грабеж достиг нынешней зимой, когда газ украинской добычи продавался на местной бирже порой даже с наценкой до 7400%, за три доллара за кубометр — дороже, чем на европейских спотовых рынках. Имея мизерную себестоимость добычи, в зависимости от глубины и новизны скважины газодобывающие компании платили в бюджет из этих трех долларов мизерные же 1,8 — девять гривен. Остальное (то есть больше 2,5 доллара на каждом кубометре!) паковалось в карман, поскольку отсутствие прибыли украинские газовщики научились показывать на отлично.Наиболее ярким примером тут служит самый крупный добытчик украинского газа — государственный "Нафтогаз Украины" (через свою "дочку" "Укргаздобыча" добыл в 2021 году 12,9 миллиарда кубометров), который перманентно находится в многомиллиардных убытках. Масштабы разграбления компании, безусловно, впечатляющие. Остальные 6,9 миллиарда кубометров были в 2021 году добыты компаниями, связанными с украинскими олигархами (прежде всего с Коломойским), чиновниками или опять-таки с "западными партнерами".Нынешние намерения украинской власти снимать с газового рынка через ренту ежемесячно дополнительные 850 миллионов долларов неплохо демонстрируют, в каких масштабах посвященные зарабатывали на этом рынке, запуская руку в карман домохозяйств и промышленников.Другой вопрос: зачем так ярко засветили нехитрую, но очень выгодную для власти схему? Ответов тут несколько. Во-первых, окружение Зеленского вынуждено что-то придумывать, чтобы в ближайшие недели Украина не осталась совсем без газа. Во-вторых, электорат либо не поймет, либо "повоняет и успокоится", говоря словами украинского чиновника. В-третьих, при новой схеме власть себя тоже обижать не собирается.Суть вот в чем. Газа собственной добычи Украине в любом случае не хватает — треть потребляемого нужно импортировать. А ранее закупленные запасы импортного газа аккурат в марте закончатся. Закупать новый, тем более по нынешнему ценнику, разграбленному "Нафтогазу" просто не за что. Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат >>Большую часть собранных благодаря повышению ренты денег планируется направить на "мероприятия по стабилизации рынка природного газа" (158 миллиардов гривен) и "меры по урегулированию задолженности субъектов рынка газа" (47 миллиардов гривен). То есть отдать подконтрольному окружению Зеленского "Нафтогазу" на закупку импортного газа через европейские компании-"прокладки" и на реализацию схемы с погашением долгов на рынке газа. Думается, интерес украинской власти будет обеспечен и на этапе закупки импортного газа (не говоря уж о схеме с погашением долгов), и потом на этапе его продаже населению и промышленности.Фокус планируется провернуть в первую очередь за счет частных добывающих компаний. Остается только заметить, что обнародование информации о масштабах грабежа уже состоялось. А вот планы по расходованию дополнительно собранных денег пока являются дележом шкуры неубитого медведя. Люди, зарабатывающие сегодня на ровном месте сотни миллионов долларов в месяц, вряд ли не отреагируют на попытку вторжения Зеленского и Ко на их, образно говоря, территорию. Причем на вторжение вполне реальное, а не подобное российскому на Украину, которое Зеленский только что победно "отразил".Источник: РИА Новости

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Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg

Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg

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владимир зеленский, кризис