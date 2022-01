Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат

Китайская "Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd.", получившая за свои работы 6,1 миллиарда гривен (240 миллионов долларов).

ООО "Везерфорд Украина" ("внучка" швейцарской "Weatherford International Ltd." через офшорные "дочки"), разбогатевшее на 2,1 миллиарда гривен (82 миллиона долларов).

Румынская "Crosco Integrated Drilling & Well Services Co., Ltd." с венгерскими и хорватскими бенефициарами, получившая чуть менее 2,1 миллиарда гривен (80 миллионов долларов).