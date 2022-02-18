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Как укрепить иммунитет к весне: советы врача

Как укрепить иммунитет к весне: советы врача

Весна все ближе - а с ней недостаток витаминов, снижение иммунитета после долгой зимы. Как поднять иммунитет и укрепить здоровье к весне - в материале Sputnik.

2022-02-18T23:20+0500

2022-02-18T23:20+0500

2022-02-18T23:20+0500

это интересно

иммунитет

весна

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Конец зимы и первые недели весны - период авитаминоза, упадка сил и снижения иммунитета. Наши коллеги из Sputnik Грузия собрали для вас советы врачей, как укрепить здоровье.Больше бывать на солнце, хорошо высыпаться, правильно питаться и заниматься физической культурой – вот что, по словам врачей, надо делать, чтобы укрепить иммунитет весной.Специалисты говорят, что особое внимание стоит уделить уровню витамина D, так как его дефицит сказывается на иммунитете. Как правило, после зимы уровень витамина D снижен, от этого страдает иммунитет.Также положительно скажется включение в повседневный распорядок физической нагрузки. Не обязательно сильно перегружать себя, достаточно простой получасовой прогулки на свежем воздухе. Это поможет обогатить организм кислородом.Кроме того, важна нормализация режима дня и времени сна. Зимой за сутки человек обычно получает мало солнечного света, оттого неправильно вырабатываются гормоны. Такая регуляция также поможет нервной системе.Не стоит забывать и о правильном питании. Фрукты и овощи должны стать вашими верными друзьями. Помимо этого, важно помнить и о позитивной настроении – меньше стресса и больше радости.Читайте также: Как женщинам продлить молодость - эндокринолог

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иммунитет, весна