https://uz.sputniknews.ru/20220218/endokrinolog-rasskazala-kak-mojno-prodlit-molodost-22210835.html
Как женщинам продлить молодость — эндокринолог
Как женщинам продлить молодость — эндокринолог
По словам врача, с возрастом организм человека плохо усваивает все необходимые компоненты. Со временем это приводит к самым разным проблемам со здоровьем.
2022-02-18T07:30+0500
2022-02-18T07:30+0500
2022-02-18T07:30+0500
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Сохранение молодости кожи и волос зависит от витаминов группы B, особенно B2, рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина в интервью "Пятому каналу".По словам врача, с возрастом организм человека плохо усваивает все необходимые компоненты. Впоследствии это приводит к самым разным проблемам со здоровьем.Как считает медик, дефицит витамина B2 чаще всего возникает из-за серьезной физической нагрузки, анемии, а также при болезнях желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы. Необходимый человеку уровень витамина B2 можно определить только при помощи анализа, отметила специалист.Эксперт также заявила, что витамин B2 содержится как в растительных, так и животных продуктах. В частности, им богаты молоко, молочные продукты, яйца, печень, почки, грибы и орехи. Рекордная концентрация витамина B2 находится в кедровых орехах. Однако даже ее может быть недостаточно.Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты >>"Учитывая высокий калораж кедрового ореха, мы не съедим его в необходимых для компенсации дефицита витамина B2 количествах", — объяснила Тюльпина. Врач уточнила, что рибофламин очень быстро разрушается на свету, поэтому его крайне трудно получить из обычных продуктов. Эндокринолог рекомендовала в случае установленного медиками дефицита витамина B2 принимать монопрепараты. Эти лекарственные средства помогут продлить молодость и сохранить здоровье.Читайте также:Какие продукты защищают организм от простуд зимой >>Какая диета защищает от коронавируса — ученые >>
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продукты, молодость
Как женщинам продлить молодость — эндокринолог
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По словам врача, с возрастом женский организм плохо усваивает все необходимые компоненты. Впоследствии это приводит к самым разным проблемам со здоровьем.
Сохранение молодости кожи и волос зависит от витаминов группы B, особенно B2, рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина в интервью "Пятому каналу
".
По словам врача, с возрастом организм человека плохо усваивает все необходимые компоненты. Впоследствии это приводит к самым разным проблемам со здоровьем.
"Все биохимические процессы в нашем организме протекают с участием витаминов группы B, в том числе витамина B2, или рибофламина. При этом главная роль витамина B2 — активация других витаминов группы B: B6, B9 (фолиевой кислоты) и витамина B12, без него они не сработают", — пояснила Тюльпина.
Как считает медик, дефицит витамина B2 чаще всего возникает из-за серьезной физической нагрузки, анемии, а также при болезнях желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы. Необходимый человеку уровень витамина B2 можно определить только при помощи анализа, отметила специалист.
Эксперт также заявила, что витамин B2 содержится как в растительных, так и животных продуктах. В частности, им богаты молоко, молочные продукты, яйца, печень, почки, грибы и орехи. Рекордная концентрация витамина B2 находится в кедровых орехах. Однако даже ее может быть недостаточно.
"Учитывая высокий калораж кедрового ореха, мы не съедим его в необходимых для компенсации дефицита витамина B2 количествах", — объяснила Тюльпина.
Врач уточнила, что рибофламин очень быстро разрушается на свету, поэтому его крайне трудно получить из обычных продуктов.
Эндокринолог рекомендовала в случае установленного медиками дефицита витамина B2 принимать монопрепараты. Эти лекарственные средства помогут продлить молодость и сохранить здоровье.