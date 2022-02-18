https://uz.sputniknews.ru/20220218/endokrinolog-rasskazala-kak-mojno-prodlit-molodost-22210835.html

Как женщинам продлить молодость — эндокринолог

Как женщинам продлить молодость — эндокринолог

По словам врача, с возрастом организм человека плохо усваивает все необходимые компоненты. Со временем это приводит к самым разным проблемам со здоровьем.

2022-02-18T07:30+0500

2022-02-18T07:30+0500

2022-02-18T07:30+0500

это интересно

продукты

молодость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0f/22210748_0:258:1300:989_1920x0_80_0_0_a9321c5bb02de9e5127339ea176f8aae.jpg

Сохранение молодости кожи и волос зависит от витаминов группы B, особенно B2, рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина в интервью "Пятому каналу".По словам врача, с возрастом организм человека плохо усваивает все необходимые компоненты. Впоследствии это приводит к самым разным проблемам со здоровьем.Как считает медик, дефицит витамина B2 чаще всего возникает из-за серьезной физической нагрузки, анемии, а также при болезнях желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы. Необходимый человеку уровень витамина B2 можно определить только при помощи анализа, отметила специалист.Эксперт также заявила, что витамин B2 содержится как в растительных, так и животных продуктах. В частности, им богаты молоко, молочные продукты, яйца, печень, почки, грибы и орехи. Рекордная концентрация витамина B2 находится в кедровых орехах. Однако даже ее может быть недостаточно.Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты >>"Учитывая высокий калораж кедрового ореха, мы не съедим его в необходимых для компенсации дефицита витамина B2 количествах", — объяснила Тюльпина. Врач уточнила, что рибофламин очень быстро разрушается на свету, поэтому его крайне трудно получить из обычных продуктов. Эндокринолог рекомендовала в случае установленного медиками дефицита витамина B2 принимать монопрепараты. Эти лекарственные средства помогут продлить молодость и сохранить здоровье.Читайте также:Какие продукты защищают организм от простуд зимой >>Какая диета защищает от коронавируса — ученые >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

продукты, молодость