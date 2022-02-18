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Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте
Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте
Власти Узбекистана разработали программу борьбы с пыльными и песчаными бурями в регионах страны.
2022-02-18T19:14+0500
2022-02-18T19:14+0500
2022-02-18T19:14+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Эксперты назвали основную причину сильных песчано-пылевых бурь в Ташкенте 4-7 ноября. Эту проблему обсуждали на конференции Государственного комитета лесного хозяйства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По мнению специалистов комитета, виновник природного катаклизма - деградация земель, то есть сокращение зеленого покрова.Кабинет министров Узбекистана утвердил документ 11 января 2022 года. Он предусматривает ряд мер по снижению риска бедствий природного характера. В их числе – разработка законопроекта "Об охране почв и их плодородия" и поправки, направленные на снижение воздействия песчаных и пыльных бурь и повышение продуктивности пастбищ.Как рассказали в комитете лесного хозяйства, на данный момент составлен перечень слабых, средне-сильных, сильных и крайне сильных районов, подверженных засухе и разработана "дорожная карта" по озеленению этих потенциально опасных зон.Читайте также: В МЧС дали рекомендации гражданам на случай пыльной бури
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ташкент, узбекистан
Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте
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Власти Узбекистана разработали программу борьбы с пыльными и песчаными бурями в регионах страны.
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik.
Эксперты назвали основную причину сильных песчано-пылевых бурь в Ташкенте 4-7 ноября. Эту проблему обсуждали на конференции Государственного комитета лесного хозяйства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По мнению специалистов комитета, виновник природного катаклизма - деградация земель, то есть сокращение зеленого покрова.
"При поддержке секретариата Конвенции по борьбе с опустыниванием и засухой был разработан Национальный план действий по борьбе с пыльными и песчаными бурями в Узбекистане и снижению их негативного воздействия", - отметили участники конференции.
Кабинет министров Узбекистана утвердил документ 11 января 2022 года. Он предусматривает ряд мер по снижению риска бедствий природного характера. В их числе – разработка законопроекта "Об охране почв и их плодородия" и поправки, направленные на снижение воздействия песчаных и пыльных бурь и повышение продуктивности пастбищ.
Как рассказали в комитете лесного хозяйства, на данный момент составлен перечень слабых, средне-сильных, сильных и крайне сильных районов, подверженных засухе и разработана "дорожная карта" по озеленению этих потенциально опасных зон.