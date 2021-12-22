https://uz.sputniknews.ru/20211222/v-mchs-dali-rekomendatsii-jitelyam-uzbekistana-pri-pylnoy-bure-21885979.html

В МЧС дали рекомендации жителям Узбекистана при пыльной буре

В МЧС дали рекомендации жителям Узбекистана при пыльной буре

В начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет. В декабре стихия снова вернулась.

2021-12-22T09:35+0500

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовали рекомендации, которые помогут узбекистанцам пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья.Необходимо:При появлении симптомов кашля, сопровождающихся одышкой, заложенностью носа, чиханием, насморком, сильным зудом в глазах и горле, зудом, следует немедленно обратиться к врачу.При сильном ветре опасно выходить на улицу, особенно ходить под деревьями, конструкциями (поскольку они могут обрушиться), ставить машины близко к ним.В МЧС также предупредили: превышение скорости в пыльную погоду, когда видимость ограничена, провоцирует дорожно-транспортные происшествия.Напомним: в начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет.Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. В конце декабря Узбекистан вновь погрузился в "пыльную мглу". Буря охватила Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Самаркандскую и Кашкадарьинскую области.Вице-премьер Азиз Абдухакимов ранее отметил, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.Читайте также:Пыльная буря в Кашкадарье спровоцировала массовое ДТП — видео >>Ученые объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан >>

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