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В МЧС дали рекомендации жителям Узбекистана при пыльной буре
В МЧС дали рекомендации жителям Узбекистана при пыльной буре
В начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет. В декабре стихия снова вернулась.
2021-12-22T09:35+0500
2021-12-22T10:21+0500
общество
узбекистан
жители
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовали рекомендации, которые помогут узбекистанцам пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья.Необходимо:При появлении симптомов кашля, сопровождающихся одышкой, заложенностью носа, чиханием, насморком, сильным зудом в глазах и горле, зудом, следует немедленно обратиться к врачу.При сильном ветре опасно выходить на улицу, особенно ходить под деревьями, конструкциями (поскольку они могут обрушиться), ставить машины близко к ним.В МЧС также предупредили: превышение скорости в пыльную погоду, когда видимость ограничена, провоцирует дорожно-транспортные происшествия.Напомним: в начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет.Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. В конце декабря Узбекистан вновь погрузился в "пыльную мглу". Буря охватила Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Самаркандскую и Кашкадарьинскую области.Вице-премьер Азиз Абдухакимов ранее отметил, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.Читайте также:Пыльная буря в Кашкадарье спровоцировала массовое ДТП — видео &gt;&gt;Ученые объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан &gt;&gt;
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В МЧС дали рекомендации жителям Узбекистана при пыльной буре

09:35 22.12.2021 (обновлено: 10:21 22.12.2021)
© AFP / YASSER AL-ZAYYATПыльная буря, иллюстративное фото
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© AFP / YASSER AL-ZAYYAT
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В начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет. В декабре стихия снова вернулась.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовали рекомендации, которые помогут узбекистанцам пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья.
Необходимо:
дома регулярно проводить уборку влажными тряпками;
размещать контейнеры с водой внутри дома или здания (снижает уровень пыли);
подвешивать влажные полотенца в комнатах, держать окна закрытыми;
пить много воды, часто принимать душ — это облегчает дыхание и отталкивает пыль;
выходя из дома или комнаты, обязательно надевать медицинскую маску — она защитит от вредных частиц, присутствующих в воздухе (рекомендуется вовсе не выходить на улицу без необходимости).
При появлении симптомов кашля, сопровождающихся одышкой, заложенностью носа, чиханием, насморком, сильным зудом в глазах и горле, зудом, следует немедленно обратиться к врачу.
При сильном ветре опасно выходить на улицу, особенно ходить под деревьями, конструкциями (поскольку они могут обрушиться), ставить машины близко к ним.
В МЧС также предупредили: превышение скорости в пыльную погоду, когда видимость ограничена, провоцирует дорожно-транспортные происшествия.
Напомним: в начале ноября на Узбекистан обрушилась самая мощная пыльно-песчаная буря за последние 150 лет.
Стихию, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.
В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. В конце декабря Узбекистан вновь погрузился в "пыльную мглу". Буря охватила Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую, Навоийскую, Самаркандскую и Кашкадарьинскую области.
Вице-премьер Азиз Абдухакимов ранее отметил, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.
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