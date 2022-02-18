https://uz.sputniknews.ru/20220218/kak-nakormit-ves-uzbekistan-myasom-i-ostavit-na-import--video-22814616.html

Как накормить весь Узбекистан мясом и оставить на импорт – видео

Как накормить весь Узбекистан мясом и оставить на импорт – видео

И оставить еще кое-что на продажу. Ответы на актуальные вопросы узбекистанцев – в видео.

2022-02-18T14:43+0500

2022-02-18T14:43+0500

2022-02-18T13:51+0500

видео

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узбекистанцы

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В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал различные меры по развитию сельского хозяйства, в том числе животноводства.Накануне глава государства провел очередное совещание, на котором обсудил приоритетные задачи в данной отрасли.Животноводство в Узбекистане сегодня занимает более 50% в общем объеме выпуска узбекской сельхозпродукции, подчеркнул постоянный спикер Sputnik Узбекистан, доктор экономических наук Леонид Холод.По его словам, данная отрасль имеет важное значение для всей республики с экономической и социальной точки зрения.Эксперт подчеркнул: Узбекистану необходимо развивать крупные сельхозорганизации, которые бы занимались птицеводством, молочным и мясным животноводством, а также производством куриных яиц. Для это нужны деньги и время.Как же снизить цены на молоко, яйца и мясную продукцию?Откуда дехканским хозяйствам ждать помощи и инвестиций? Что происходит с собственным производством в Узбекистане? Какое мясо поставляют в республику и откуда? Какое будущее ожидает сельскохозяйственную сферу в целом?Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, импорт, мясо, видео, узбекистанцы