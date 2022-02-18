Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220218/shavkat-mirziyoev-posetil-konditerskuyu-fabriku---foto-22833802.html
Шавкат Мирзиёев посетил кондитерскую фабрику - фото
Шавкат Мирзиёев посетил кондитерскую фабрику - фото
На предприятии президент посоветовал, как снизить стоимость продукции на 10-15%.
2022-02-18T18:23+0500
2022-02-18T18:23+0500
общество
шавкат мирзиёев
продукция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/12/22833575_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ba6f8226728a0a4177e045837ef899d7.jpg
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Янгихаётский район столицы, сообщает пресс-служба главы государства.В первую очередь Мирзиёев посетил кондитерское предприятие "Almerro group".По данным пресс-службы, предприятие создано в рамках проекта стоимостью 70 млрд сумов. На первом этапе проекта построили новое производственное здание и установили современное оборудование.В настоящее время предприятие выпускает около 2 тыс. тонн кондитерской продукции в год. Здесь выпускается 95 видов продукции: шоколад, конфеты, печенье, вафли. Работают на предприятии 120 человек.Шавкат Мирзиёев похвалил качество продукции, но посоветовал снизить стоимость.В планах – увеличить производственную мощность фабрики до 10 тысяч тонн и экспортировать часть продукции в соседние страны и в Монголию.Читайте также: Куда Узбекистан экспортирует растительное масло
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/12/22833575_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_a9aa3b82ea5ce470dc36dfd3d3575876.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, продукция

Шавкат Мирзиёев посетил кондитерскую фабрику - фото

18:23 18.02.2022
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2022
Подписаться наGoogle news
На предприятии президент посоветовал, как снизить стоимость продукции на 10-15%.
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Янгихаётский район столицы, сообщает пресс-служба главы государства.
В первую очередь Мирзиёев посетил кондитерское предприятие "Almerro group".
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2022
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
По данным пресс-службы, предприятие создано в рамках проекта стоимостью 70 млрд сумов. На первом этапе проекта построили новое производственное здание и установили современное оборудование.
В настоящее время предприятие выпускает около 2 тыс. тонн кондитерской продукции в год. Здесь выпускается 95 видов продукции: шоколад, конфеты, печенье, вафли. Работают на предприятии 120 человек.
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2022
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
Шавкат Мирзиёев похвалил качество продукции, но посоветовал снизить стоимость.
"Можно сделать стоимость еще ниже. К примеру, если наладить здесь же производство импортируемых добавок, можно снизить на 10-15 процентов. Тогда продукция будет хорошо продаваться, появится возможность создать дополнительные рабочие места", - сказал президент.
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2022
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
В планах – увеличить производственную мощность фабрики до 10 тысяч тонн и экспортировать часть продукции в соседние страны и в Монголию.
Читайте также: Куда Узбекистан экспортирует растительное масло
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала