Шавкат Мирзиёев посетил кондитерскую фабрику - фото
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
На предприятии президент посоветовал, как снизить стоимость продукции на 10-15%.
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Янгихаётский район столицы, сообщает пресс-служба главы государства.
В первую очередь Мирзиёев посетил кондитерское предприятие "Almerro group".
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
По данным пресс-службы, предприятие создано в рамках проекта стоимостью 70 млрд сумов. На первом этапе проекта построили новое производственное здание и установили современное оборудование.
В настоящее время предприятие выпускает около 2 тыс. тонн кондитерской продукции в год. Здесь выпускается 95 видов продукции: шоколад, конфеты, печенье, вафли. Работают на предприятии 120 человек.
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
Шавкат Мирзиёев похвалил качество продукции, но посоветовал снизить стоимость.
"Можно сделать стоимость еще ниже. К примеру, если наладить здесь же производство импортируемых добавок, можно снизить на 10-15 процентов. Тогда продукция будет хорошо продаваться, появится возможность создать дополнительные рабочие места", - сказал президент.
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
Президент ознакомился с деятельностью кондитерского предприятия
В планах – увеличить производственную мощность фабрики до 10 тысяч тонн и экспортировать часть продукции в соседние страны и в Монголию.
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