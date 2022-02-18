https://uz.sputniknews.ru/20220218/shavkat-mirziyoev-posetil-konditerskuyu-fabriku---foto-22833802.html

Шавкат Мирзиёев посетил кондитерскую фабрику - фото

Шавкат Мирзиёев посетил кондитерскую фабрику - фото

На предприятии президент посоветовал, как снизить стоимость продукции на 10-15%.

2022-02-18T18:23+0500

2022-02-18T18:23+0500

2022-02-18T18:23+0500

общество

шавкат мирзиёев

продукция

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ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Янгихаётский район столицы, сообщает пресс-служба главы государства.В первую очередь Мирзиёев посетил кондитерское предприятие "Almerro group".По данным пресс-службы, предприятие создано в рамках проекта стоимостью 70 млрд сумов. На первом этапе проекта построили новое производственное здание и установили современное оборудование.В настоящее время предприятие выпускает около 2 тыс. тонн кондитерской продукции в год. Здесь выпускается 95 видов продукции: шоколад, конфеты, печенье, вафли. Работают на предприятии 120 человек.Шавкат Мирзиёев похвалил качество продукции, но посоветовал снизить стоимость.В планах – увеличить производственную мощность фабрики до 10 тысяч тонн и экспортировать часть продукции в соседние страны и в Монголию.Читайте также: Куда Узбекистан экспортирует растительное масло

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шавкат мирзиёев, продукция