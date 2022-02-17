https://uz.sputniknews.ru/20220217/staxanovskie-tempy-kuda-uzbekistan-eksportiruet-rastitelnoe-maslo-22804535.html
Стахановские темпы: куда Узбекистан экспортирует растительное масло?
Стахановские темпы: куда Узбекистан экспортирует растительное масло?
Масложировую продукцию продали за границу почти на 2 миллиона долларов. План выполнили на 174%. Куда экспортировали масло — читайте в материале.
2022-02-17T18:26+0500
2022-02-17T18:26+0500
2022-02-17T18:26+0500
экономика
узбекистан
растительное масло
экспорт
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. За январь 2022 года предприятия ассоциации Uzyogmoysanoat экспортировали масложировую продукцию на сумму 1,8 миллиона долларов. Прогнозный показатель выполнили на 174,1%. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.По данным пресс-службы, растительное масло экспортировали в основном в Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, США, Израиль. Маргариновую продукцию — в Таджикистан, Туркменистан, Монголию и Кыргызстан. Хозяйственное мыло – в Казахстан, Азербайджан, Украину, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан. Корма — в Таджикистан.В первом квартале текущего года предприятия планируют экспортировать масложировую продукцию на сумму 4 миллиона 140 тысяч долларов.Индекс цен на растительные масла вырос на 4,2%, достигнув исторического максимума.Подорожали все основные виды растительных масел:К таким выводам пришли зарубежные аналитики.Ранее Государственный комитет по статистике (Госкомстат) сообщал, что по итогам 2021-го, Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров Узбекистана с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 17,9%.В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция, продовольственные, промышленные товары и оборудование, а также нефтепродукты.В структуре узбекского экспорта Россия остается на втором месте — 2,058 миллиарда долларов (+38,5%).Вместе с тем, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках текстильной и плодоовощной продукции из Узбекистана: 910,7 миллиона долларов (+38,9%, доля – 31,1% в общих поставках) и 291,8 миллиона долларов (+14,3%, 30,5%) соответственно.Читайте также:В Россию прибыла первая партия форели из УзбекистанаВТО поддержит Узбекистан в процессе вступления в организацию
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узбекистан, растительное масло, экспорт
Стахановские темпы: куда Узбекистан экспортирует растительное масло?
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За месяц Узбекистан экспортировал масложировую продукцию почти на 2 миллиона долларов и выполнил план на 174%. Куда экспортировали масло — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.
За январь 2022 года предприятия ассоциации Uzyogmoysanoat экспортировали масложировую продукцию на сумму 1,8 миллиона долларов. Прогнозный показатель выполнили на 174,1%. Об этом сообщили в пресс-службе
ассоциации.
По данным пресс-службы, растительное масло экспортировали в основном в Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, США, Израиль.
Маргариновую продукцию — в Таджикистан, Туркменистан, Монголию и Кыргызстан. Хозяйственное мыло – в Казахстан, Азербайджан, Украину, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан. Корма — в Таджикистан.
В первом квартале текущего года предприятия планируют экспортировать масложировую продукцию на сумму 4 миллиона 140 тысяч долларов.
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в январе 2022 года мировые цены на продовольственные сырьевые товары выросли в основном из-за сократившегося предложения растительных масел.
Индекс цен на растительные масла вырос на 4,2%, достигнув исторического максимума.
Подорожали все основные виды растительных масел:
цены на пальмовое масло выросли в основном из-за опасений, что Индонезия прекратит экспорт;
котировки соевого масла поддержал сильный импортный спрос;
цены на рапсовое масло выросли из-за уменьшения предложения;
котировки подсолнечного масла поднялись и из-за снижения предложения и в результате активного импортного спроса на международных рынках.
К таким выводам пришли зарубежные аналитики.
Ранее Государственный комитет по статистике (Госкомстат) сообщал
, что по итогам 2021-го, Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров Узбекистана с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 17,9%.
В структуре российских поставок преобладают металлургическая продукция, продовольственные, промышленные товары и оборудование, а также нефтепродукты.
В структуре узбекского экспорта Россия остается на втором месте — 2,058 миллиарда долларов (+38,5%).
Вместе с тем, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках текстильной и плодоовощной продукции из Узбекистана: 910,7 миллиона долларов (+38,9%, доля – 31,1% в общих поставках) и 291,8 миллиона долларов (+14,3%, 30,5%) соответственно.