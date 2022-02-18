https://uz.sputniknews.ru/20220218/uzbekistan-i-rossiya-vyvedut-novye-sorta-vinograda-22831799.html

Узбекистан и Россия выведут новые сорта винограда

Узбекистан и Россия выведут новые сорта винограда

Новые сорта, разработанные узбекскими селекционерами вместе со специалистами из Курчатовского института, будут ориентированы на экспорт.

2022-02-18T17:00+0500

2022-02-18T17:00+0500

2022-02-18T17:00+0500

общество

узбекистан

виноград

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ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Узбекистанские и российские специалисты по виноградарству совместно работают над новыми сортами винограда без косточек. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник информационной службы Министерства сельского хозяйства Нигора Ходжаева.По ее словам, Узбекистан наладил научное сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Ученые двух стран совместно разрабатывают абсолютно новые сорта винограда без косточек, ориентированных на экспорт, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этом году в районах Узбекистана, специализирующихся на виноградарстве заложат новые виноградники на 50 000 га. А на действующих виноградниках урожайность удвоится в ближайшие три года благодаря современным агротехнологиями и достигнет в среднем 3 млн тонн в год.Читайте также: Что привез Агроэкспресс из Ташкента в Москву

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узбекистан, виноград