https://uz.sputniknews.ru/20220218/uzbekistan-i-rossiya-vyvedut-novye-sorta-vinograda-22831799.html
Узбекистан и Россия выведут новые сорта винограда
Узбекистан и Россия выведут новые сорта винограда
Новые сорта, разработанные узбекскими селекционерами вместе со специалистами из Курчатовского института, будут ориентированы на экспорт.
2022-02-18T17:00+0500
2022-02-18T17:00+0500
2022-02-18T17:00+0500
общество
узбекистан
виноград
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ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Узбекистанские и российские специалисты по виноградарству совместно работают над новыми сортами винограда без косточек. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник информационной службы Министерства сельского хозяйства Нигора Ходжаева.По ее словам, Узбекистан наладил научное сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Ученые двух стран совместно разрабатывают абсолютно новые сорта винограда без косточек, ориентированных на экспорт, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этом году в районах Узбекистана, специализирующихся на виноградарстве заложат новые виноградники на 50 000 га. А на действующих виноградниках урожайность удвоится в ближайшие три года благодаря современным агротехнологиями и достигнет в среднем 3 млн тонн в год.Читайте также: Что привез Агроэкспресс из Ташкента в Москву
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узбекистан, виноград
Узбекистан и Россия выведут новые сорта винограда
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Новые сорта, разработанные узбекскими селекционерами вместе со специалистами из Курчатовского института, будут ориентированы на экспорт.
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. Узбекистанские и российские специалисты по виноградарству совместно работают над новыми сортами винограда без косточек. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник информационной службы Министерства сельского хозяйства Нигора Ходжаева.
По ее словам, Узбекистан наладил научное сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Ученые двух стран совместно разрабатывают абсолютно новые сорта винограда без косточек, ориентированных на экспорт, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
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"Кроме этого, ведется совместная работа с российским Институт винограда и вина "Магарач", - добавила Ходжаева.
В этом году в районах Узбекистана, специализирующихся на виноградарстве заложат новые виноградники на 50 000 га. А на действующих виноградниках урожайность удвоится в ближайшие три года благодаря современным агротехнологиями и достигнет в среднем 3 млн тонн в год.