https://uz.sputniknews.ru/20220218/valievu-predstavyat-k-gosnagrade---minsport-rossii-22837892.html
Валиеву представят к госнаграде - Минспорт России
Валиеву представят к госнаграде - Минспорт России
Фигуристку Камилу Валиеву и всех призеров российской сборной на Олимпийских играх в Пекине представят к государственной награде.
2022-02-18T22:05+0500
2022-02-18T22:05+0500
2022-02-18T22:05+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
фигурист
пекин
награда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0a/22646845_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_e3dd367b8ecae00fa5a2c2bd93b1cf20.jpg
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Все российские призеры Олимпийских игр в Пекине и их тренеры получат государственные награды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства спорта РФ.Напомним, допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. 7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине, на следующий день был получен результат допинг-пробы, и Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, которое сняло после апелляции фигуристки 9 февраля. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU) подали в Спортивный арбитражный суд протест, который был отклонен.Фигуристку допустили до участия в личном олимпийском турнире в Пекине, однако приняли решение отложить проведение церемонии награждения, если Валиева попадет в тройку лучших, до окончания расследования ее дела. В четверг Валиева, лидировавшая после короткой программы, допустила ряд грубых ошибок и заняла четвертое место.Всего в активе российской команды после 17-го соревновательного дня 27 наград: пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.Читайте также: Весь СНГ поддержал фигуристку Камилу Валиеву - видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0a/22646845_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_4a4feea904a1012869c5baaff38399b0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фигурист, пекин, награда
Валиеву представят к госнаграде - Минспорт России
Подписаться на
Фигуристку Камилу Валиеву и всех призеров российской сборной на Олимпийских играх в Пекине представят к государственной награде.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik.
Все российские призеры Олимпийских игр в Пекине и их тренеры получат государственные награды, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу министерства спорта РФ.
"Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров", - сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. 7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине, на следующий день был получен результат допинг-пробы, и Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, которое сняло после апелляции фигуристки 9 февраля. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU) подали в Спортивный арбитражный суд протест, который был отклонен.
Фигуристку допустили до участия в личном олимпийском турнире в Пекине, однако приняли решение отложить проведение церемонии награждения, если Валиева попадет в тройку лучших, до окончания расследования ее дела. В четверг Валиева, лидировавшая после короткой программы, допустила ряд грубых ошибок и заняла четвертое место.
Всего в активе российской команды после 17-го соревновательного дня 27 наград: пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.