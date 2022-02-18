https://uz.sputniknews.ru/20220218/valievu-predstavyat-k-gosnagrade---minsport-rossii-22837892.html

Валиеву представят к госнаграде - Минспорт России

Валиеву представят к госнаграде - Минспорт России

Фигуристку Камилу Валиеву и всех призеров российской сборной на Олимпийских играх в Пекине представят к государственной награде.

2022-02-18T22:05+0500

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2022-02-18T22:05+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

фигурист

пекин

награда

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Все российские призеры Олимпийских игр в Пекине и их тренеры получат государственные награды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства спорта РФ.Напомним, допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. 7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине, на следующий день был получен результат допинг-пробы, и Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, которое сняло после апелляции фигуристки 9 февраля. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU) подали в Спортивный арбитражный суд протест, который был отклонен.Фигуристку допустили до участия в личном олимпийском турнире в Пекине, однако приняли решение отложить проведение церемонии награждения, если Валиева попадет в тройку лучших, до окончания расследования ее дела. В четверг Валиева, лидировавшая после короткой программы, допустила ряд грубых ошибок и заняла четвертое место.Всего в активе российской команды после 17-го соревновательного дня 27 наград: пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.Читайте также: Весь СНГ поддержал фигуристку Камилу Валиеву - видео

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фигурист, пекин, награда