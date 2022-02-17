https://uz.sputniknews.ru/20220217/my-s-toboy-ves-sng-podderjal-figuristku-kamilu-valievu--video-22796458.html
"Мы с тобой": весь СНГ поддержал фигуристку Камилу Валиеву — видео
"Мы с тобой": весь СНГ поддержал фигуристку Камилу Валиеву — видео
"Камила, мы с тобой!" — сказали известные спортсмены, тренеры и просто люди из стран бывшего СССР. Кто поддержал россиянку? Смотрите в видео.
2022-02-17T11:40+0500
2022-02-17T11:40+0500
2022-02-17T12:39+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
снг
спортсмен
ссср
тренер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22740905_0:93:2977:1768_1920x0_80_0_0_e1dda03f77ffe56cbc6b5d32365a1f0c.jpg
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Спортсмены, тренеры и просто неравнодушные жители стран СНГ поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Пекине.Ранее солидарность также выразила живая легенда узбекского спорта, единственная гимнастка в истории, выступившая на восьми Олимпиадах, Оксана Чусовитина.Не остался в стороне и другой олимпийский чемпион из Узбекистана тяжелоатлет Руслан Нурудинов. В комментарии для Sputnik он выразил надежду, что все решится благополучно и в пользу фигуристки.Камила Валиевав выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе, которую она сдала еще в конце 2021 года, нашли запрещенное вещество.В настоящее время спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире.Однако Международный олимпийский комитет объявил, что церемонии награждения по итогам командного турнира не будет, потому что дело Валиевой не закончено.Если она станет призером в личном турнире, церемония награждения тоже не состоится. Дальше разбираться по допинг-пробе будет Российское антидопинговое агентство.Между тем во вторник Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде. Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0f/22740905_248:0:2729:1861_1920x0_80_0_0_8f7f0504533ba31b3b1df4cf06659c8d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
снг, спортсмен, ссср, тренер
"Мы с тобой": весь СНГ поддержал фигуристку Камилу Валиеву — видео
11:40 17.02.2022 (обновлено: 12:39 17.02.2022) Подписаться на
В беседе со Sputnik россиянку поддержали известные спортсмены, тренеры и просто люди из стран бывшего СССР.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Спортсмены, тренеры и просто неравнодушные жители стран СНГ поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Пекине.
Ранее солидарность также выразила живая легенда узбекского спорта, единственная гимнастка в истории, выступившая на восьми Олимпиадах, Оксана Чусовитина.
Не остался в стороне и другой олимпийский чемпион из Узбекистана тяжелоатлет Руслан Нурудинов. В комментарии для Sputnik он выразил надежду, что все решится благополучно и в пользу фигуристки.
Камила Валиевав выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе, которую она сдала еще в конце 2021 года, нашли
запрещенное вещество.
В настоящее время спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире.
Однако Международный олимпийский комитет объявил
, что церемонии награждения по итогам командного турнира не будет, потому что дело Валиевой не закончено.
Если она станет призером в личном турнире, церемония награждения тоже не состоится. Дальше разбираться по допинг-пробе будет Российское антидопинговое агентство.
Между тем во вторник Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде.