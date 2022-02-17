https://uz.sputniknews.ru/20220217/my-s-toboy-ves-sng-podderjal-figuristku-kamilu-valievu--video-22796458.html

"Мы с тобой": весь СНГ поддержал фигуристку Камилу Валиеву — видео

"Мы с тобой": весь СНГ поддержал фигуристку Камилу Валиеву — видео

"Камила, мы с тобой!" — сказали известные спортсмены, тренеры и просто люди из стран бывшего СССР. Кто поддержал россиянку? Смотрите в видео.

2022-02-17T11:40+0500

2022-02-17T11:40+0500

2022-02-17T12:39+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

снг

спортсмен

ссср

тренер

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Спортсмены, тренеры и просто неравнодушные жители стран СНГ поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Пекине.Ранее солидарность также выразила живая легенда узбекского спорта, единственная гимнастка в истории, выступившая на восьми Олимпиадах, Оксана Чусовитина.Не остался в стороне и другой олимпийский чемпион из Узбекистана тяжелоатлет Руслан Нурудинов. В комментарии для Sputnik он выразил надежду, что все решится благополучно и в пользу фигуристки.Камила Валиевав выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований сообщили, что в ее допинг-пробе, которую она сдала еще в конце 2021 года, нашли запрещенное вещество.В настоящее время спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире.Однако Международный олимпийский комитет объявил, что церемонии награждения по итогам командного турнира не будет, потому что дело Валиевой не закончено.Если она станет призером в личном турнире, церемония награждения тоже не состоится. Дальше разбираться по допинг-пробе будет Российское антидопинговое агентство.Между тем во вторник Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде. Читайте также:

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снг, спортсмен, ссср, тренер