https://uz.sputniknews.ru/20220219/22846577.html

Стартовали переговоры по границе между Таджикистаном и Кыргызстаном

Стартовали переговоры по границе между Таджикистаном и Кыргызстаном

Власти и местные жители собрались для обсуждения наболевших приграничных вопросов.

2022-02-19T20:15+0500

2022-02-19T20:15+0500

2022-02-19T20:15+0500

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Ляйлякском районе Кыргызстана начались переговоры по границе с представителями Таджикистана, сообщают наши коллеги из Sputnik Таджикистан.На встрече собрались местные власти и жители приграничных регионов, в том числе молодежь и пожилые люди.По словам главы администрации таджикского Бободжон-Гафуровского района Акбара Юсуфи, председателями на встрече стали руководители двух приграничных районов, По его словам, во имя мира и интеграции жителей приграничья была проведена встреча, на которой председательствовали главы районов двух соседних стран.Власти и старейшины с обеих сторон выразили мнение, что в приграничных районах необходимо восстановить мир и дружеские отношения, а также вновь открыть границу, которая остается перекрытой последний год.Следующая такая встреча пройдет в одном из приграничных сел Бободжон-Гафуровского района.Напомним, очередной вооруженный конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана разгорелся в районе села Ходжаи Аъло 27 января.По версии ГКНБ Таджикистана, группа кыргызстанцев остановила машину таджикистанца, который вез песок в поселок Сомониён Исфаринского района. После этого с обеих сторон границы столпились местные жители. Началось все с забрасывания камнями, а позже конфликт перерос в вооруженный.Согласно данным ГКНБ Кыргызстана, причиной конфликта стала блокировка участка трассы Баткен - Исфана.Изначально источники Sputnik Таджикистан сообщали о 13 пострадавших. Согласно официальным данным, во время конфликта были ранены 10 таджикистанцев, также известно о 2 убитых.Власти Кыргызстана сообщили о 13 пострадавших.Позже Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.Читайте также: Как Российские военные защищают Центральную Азию в горах Таджикистана

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