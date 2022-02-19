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Стартовали переговоры по границе между Таджикистаном и Кыргызстаном
Стартовали переговоры по границе между Таджикистаном и Кыргызстаном
Власти и местные жители собрались для обсуждения наболевших приграничных вопросов.
2022-02-19T20:15+0500
2022-02-19T20:15+0500
2022-02-19T20:15+0500
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Ляйлякском районе Кыргызстана начались переговоры по границе с представителями Таджикистана, сообщают наши коллеги из Sputnik Таджикистан.На встрече собрались местные власти и жители приграничных регионов, в том числе молодежь и пожилые люди.По словам главы администрации таджикского Бободжон-Гафуровского района Акбара Юсуфи, председателями на встрече стали руководители двух приграничных районов, По его словам, во имя мира и интеграции жителей приграничья была проведена встреча, на которой председательствовали главы районов двух соседних стран.Власти и старейшины с обеих сторон выразили мнение, что в приграничных районах необходимо восстановить мир и дружеские отношения, а также вновь открыть границу, которая остается перекрытой последний год.Следующая такая встреча пройдет в одном из приграничных сел Бободжон-Гафуровского района.Напомним, очередной вооруженный конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана разгорелся в районе села Ходжаи Аъло 27 января.По версии ГКНБ Таджикистана, группа кыргызстанцев остановила машину таджикистанца, который вез песок в поселок Сомониён Исфаринского района. После этого с обеих сторон границы столпились местные жители. Началось все с забрасывания камнями, а позже конфликт перерос в вооруженный.Согласно данным ГКНБ Кыргызстана, причиной конфликта стала блокировка участка трассы Баткен - Исфана.Изначально источники Sputnik Таджикистан сообщали о 13 пострадавших. Согласно официальным данным, во время конфликта были ранены 10 таджикистанцев, также известно о 2 убитых.Власти Кыргызстана сообщили о 13 пострадавших.Позже Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.Читайте также: Как Российские военные защищают Центральную Азию в горах Таджикистана
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таджикистан, кыргызстан, госграница
Стартовали переговоры по границе между Таджикистаном и Кыргызстаном
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Власти и местные жители собрались для обсуждения наболевших приграничных вопросов.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Ляйлякском районе Кыргызстана начались переговоры по границе с представителями Таджикистана, сообщают наши коллеги из Sputnik Таджикистан.
На встрече собрались местные власти и жители приграничных регионов, в том числе молодежь и пожилые люди.
По словам главы администрации таджикского Бободжон-Гафуровского района Акбара Юсуфи, председателями на встрече стали руководители двух приграничных районов,
По его словам, во имя мира и интеграции жителей приграничья была проведена встреча, на которой председательствовали главы районов двух соседних стран.
"Люди с обеих сторон сидели и мирно ели за одним столом", — сказал Юсуфи.
Власти и старейшины с обеих сторон выразили мнение, что в приграничных районах необходимо восстановить мир и дружеские отношения, а также вновь открыть границу, которая остается перекрытой последний год.
Следующая такая встреча пройдет в одном из приграничных сел Бободжон-Гафуровского района.
Напомним, очередной вооруженный конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана разгорелся в районе села Ходжаи Аъло 27 января.
По версии ГКНБ Таджикистана, группа кыргызстанцев остановила машину таджикистанца, который вез песок в поселок Сомониён Исфаринского района. После этого с обеих сторон границы столпились местные жители. Началось все с забрасывания камнями, а позже конфликт перерос в вооруженный.
Согласно данным ГКНБ Кыргызстана, причиной конфликта стала блокировка участка трассы Баткен - Исфана.
Изначально источники Sputnik Таджикистан сообщали о 13 пострадавших. Согласно официальным данным, во время конфликта были ранены 10 таджикистанцев, также известно о 2 убитых.
Власти Кыргызстана сообщили о 13 пострадавших.
Позже Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.