https://uz.sputniknews.ru/20220219/berdymuxamedov-poluchil-pochetnuyu-nagradu-22845710.html
Бердымухамедов получил почетную награду
Бердымухамедов получил почетную награду
Президент награжден отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана".
2022-02-19T18:33+0500
2022-02-19T18:33+0500
2022-02-19T18:33+0500
в мире
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Депутаты Меджлиса - нижней палаты туркменского парламента - приняли решение наградить главу государства Гурбангулы Бердымухамедова отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан".Депутаты приняли постановление, согласно которому президент, который также занимает пост председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента), награжден за вклад в укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, миролюбивую внешнюю политику, защиту государственных интересов и в честь Дня дипломатических работников страны, который отмечается отмечается 18 февраля.Неделю назад президент Туркмении заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Он объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты".На следующий день в Туркмении были назначены на 12 марта досрочные выборы президента. Сейчас идет регистрация кандидатов, первым зарегистрирован сын главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.Читайте также: У сына президента Туркменистана появился соперник на выборах
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туркменистан, гурбангулы бердымухамедов
Бердымухамедов получил почетную награду
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Президент награжден отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана".
ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik.
Депутаты Меджлиса - нижней палаты туркменского парламента - приняли решение наградить главу государства Гурбангулы Бердымухамедова отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана". Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан".
Депутаты приняли постановление, согласно которому президент, который также занимает пост председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента), награжден за вклад в укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, миролюбивую внешнюю политику, защиту государственных интересов и в честь Дня дипломатических работников страны, который отмечается отмечается 18 февраля.
Неделю назад президент Туркмении заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Он объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты".
На следующий день в Туркмении были назначены на 12 марта досрочные выборы президента. Сейчас идет регистрация кандидатов, первым зарегистрирован сын главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.