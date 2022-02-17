https://uz.sputniknews.ru/20220217/u-syna-prezidenta-turkmenistana-poyavilsya--sopernik-na-vyborax-22792509.html

У сына президента Туркменистана появился соперник на выборах

У сына президента Туркменистана появился соперник на выборах

Аграрная партия Туркменистана утвердила своего кандидата на досрочные выборы президента.

2022-02-17T10:00+0500

2022-02-17T10:00+0500

2022-02-17T10:00+0500

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туркменистан

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выборы президента

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Туркменистане Аграрная партия назначила своим кандидатом на пост президента заместителя главы Марыйской области Агаджана Бекмырадова. Такое решение утвердили на внеочередном IV партийном съезде.Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Бекмырадов по образованию строитель. Работал в районных администрациях Марыйской области, в Векильбазарском районном совете Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, объединении профсоюзов этого же района.Пост замглавы региона занимает с 2017 года. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11 февраля заявил, что принял непростое решение и готов уступить дорогу молодым.Досрочные выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта. Избирательная кампания стартовала 14 февраля. Демократическая партия зарегистрировала кандидатом в президенты Сердара Бердымухамедова, сына действующего президента. На данный момент он занимает должность заместителя председателя Кабинета министров.Сердар Бердымухамедов после выдвижения в кандидаты от правящей Демпартии пообещал, что продолжит дело отца, в случае победы на выборах.Читайте также:"Молодым — везде у нас дорога": в Туркменистане проходят досрочные выборыЧто сулят Узбекистану президентские выборы в Туркменистане

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