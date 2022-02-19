https://uz.sputniknews.ru/20220219/dedushka-razbilsya-vnuchka-v-bolnitse---proisshestvie-v-navoi-22841415.html
Дедушка разбился, внучка в больнице - происшествие в Навои
Дедушка разбился, внучка в больнице - происшествие в Навои
Мужчина разбился насмерть, упав с эскалатора в торговом центре, ребенок госпитализирован.
2022-02-19T12:02+0500
2022-02-19T12:02+0500
2022-02-19T12:02+0500
происшествия
дедушка
навои
погиб
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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Дедушка с внучкой упали с эскалатора в торговом центре в Навои, сообщает пресс-служба УВД Навойской области в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы, 53-летний житель Карманинского района Навоийской области, держа на руках трехлетнюю внучку, спускался на эскалаторе с пятого на четвертый этаж торгового комплекса в Навои. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и вместе с внучкой упал вниз.По данному факту проводится доследственная проверка.Читайте также: В одном из районов Ташкента загорелся автосалон
навои
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дедушка, навои, погиб
Дедушка разбился, внучка в больнице - происшествие в Навои
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Мужчина разбился насмерть, упав с эскалатора в торговом центре, ребенок госпитализирован.
ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik.
Дедушка с внучкой упали с эскалатора в торговом центре в Навои, сообщает пресс-служба УВД Навойской области в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы, 53-летний житель Карманинского района Навоийской области, держа на руках трехлетнюю внучку, спускался на эскалаторе с пятого на четвертый этаж торгового комплекса в Навои. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и вместе с внучкой упал вниз.
"В результате инцидента мужчина скончался на месте. Девочку с травмами госпитализировали в областной многопрофильный детский медицинский центр", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка.