https://uz.sputniknews.ru/20220219/dedushka-razbilsya-vnuchka-v-bolnitse---proisshestvie-v-navoi-22841415.html

Дедушка разбился, внучка в больнице - происшествие в Навои

Дедушка разбился, внучка в больнице - происшествие в Навои

Мужчина разбился насмерть, упав с эскалатора в торговом центре, ребенок госпитализирован.

2022-02-19T12:02+0500

2022-02-19T12:02+0500

2022-02-19T12:02+0500

происшествия

дедушка

навои

погиб

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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Дедушка с внучкой упали с эскалатора в торговом центре в Навои, сообщает пресс-служба УВД Навойской области в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы, 53-летний житель Карманинского района Навоийской области, держа на руках трехлетнюю внучку, спускался на эскалаторе с пятого на четвертый этаж торгового комплекса в Навои. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и вместе с внучкой упал вниз.По данному факту проводится доследственная проверка.Читайте также: В одном из районов Ташкента загорелся автосалон

навои

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дедушка, навои, погиб