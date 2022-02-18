https://uz.sputniknews.ru/20220218/v-odnom-iz-rayonov-tashkenta-zagorelsya-avtosalon--video--22819298.html
В одном из районов Ташкента загорелся автосалон — видео
В одном из районов Ташкента загорелся автосалон — видео
Появились первые кадры произошедшего. Сейчас устанавливают причину ЧП и размер материального ущерба.
2022-02-18T10:58+0500
2022-02-18T10:58+0500
2022-02-18T10:58+0500
происшествия
ташкент
пожар
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В пятницу, 18 февраля в Сергелийском районе столицы вспыхнул крупный пожар в магазине по продаже грузовых автомобилей и запчастей.Инцидент произошел в 03.30, в махалле "Бунётобад".Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.Возгорание начали тушить в 03.58 семь пожарно-спасательных бригад. Огонь ликвидировали в 04.10.В результате пожара сгорело 900 квадратных метров внутренней и наружной части потолка автосалона. Пострадавших и погибших нет.На данный момент выясняют причину пожара и размер материального ущерба.Ранее в торговом центре "Кува", расположенном в Кувинском районе Ферганской области, произошел крупный пожар.Инцидент случился 1 февраля в 06.23 по местному времени. В ходе пожара загорелись внутренние помещения, а также кровля и потолок здания. Огонь охватил 25 вещевых магазинов. Возгорание полностью удалось потушить.Читайте также:Столб огня и дыма: пожар в бизнес-центре Sigma попал на видеоВ торговом комплексе Андижана произошел пожар
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ташкент, пожар
В одном из районов Ташкента загорелся автосалон — видео
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На данный момент устанавливают причину пожара и размер материального ущерба.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В пятницу, 18 февраля в Сергелийском районе столицы вспыхнул крупный пожар в магазине по продаже грузовых автомобилей и запчастей.
Инцидент произошел в 03.30, в махалле "Бунётобад".
Об этом сообщили
в пресс-службе МЧС.
Возгорание начали тушить в 03.58 семь пожарно-спасательных бригад. Огонь ликвидировали в 04.10.
В результате пожара сгорело 900 квадратных метров внутренней и наружной части потолка автосалона.
Пострадавших и погибших нет.
На данный момент выясняют причину пожара и размер материального ущерба.
Ранее в торговом центре "Кува", расположенном в Кувинском районе Ферганской области, произошел
крупный пожар.
Инцидент случился 1 февраля в 06.23 по местному времени. В ходе пожара загорелись внутренние помещения, а также кровля и потолок здания. Огонь охватил 25 вещевых магазинов. Возгорание полностью удалось потушить.