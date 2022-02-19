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Элдор Шомуродов заразился коронавирусом
Элдор Шомуродов заразился коронавирусом
Нападающий итальянской "Ромы" пропустит ближайший матч с "Вероной"
2022-02-19T12:30+0500
2022-02-19T12:30+0500
2022-02-19T12:30+0500
спорт
элдор шомуродов
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Четверо игроков итальянского футбольного клуба "Рома" заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.Положительные тесты получены в результате обычной регулярной проверки. Имена заразившихся клуб не называет.Известно, что среди заболевших и узбекистанец Элдор Шомуродов, а также полузащитник клуба Генрих Мхитарян. Оба игрока пропустят предстоящий матч с командой Вероны. За оставшейся частью основного состава внимательно наблюдают, игроки соблюдают все меры безопасности, подчеркивают в клубе.Напомним, по итогам 2021 года Ассоциация футбола Узбекистана назвала Шомуродова самым успешным игроком года. Узбекистанец подписал контракт с "Ромой" в августе 2021 года сроком на пять лет. Теперь он играет за "волков" под номером 14.До этого спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.Читайте также: Шомуродов дал первое интервью после перехода в новый итальянский клуб — видео >>
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элдор шомуродов, коронавирус covid-19
Элдор Шомуродов заразился коронавирусом
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Нападающий итальянской "Ромы" пропустит ближайший матч с "Вероной"
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik.
Четверо игроков итальянского футбольного клуба "Рома" заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте
.
Положительные тесты получены в результате обычной регулярной проверки. Имена заразившихся клуб не называет.
"В остальном эти четверо игроков чувствуют себя отлично и сейчас находятся на самоизоляции дома", - сообщает пресс-служба.
Известно, что среди заболевших и узбекистанец Элдор Шомуродов, а также полузащитник клуба Генрих Мхитарян. Оба игрока пропустят предстоящий матч с командой Вероны. За оставшейся частью основного состава внимательно наблюдают, игроки соблюдают все меры безопасности, подчеркивают в клубе.
Напомним, по итогам 2021 года Ассоциация футбола Узбекистана назвала Шомуродова самым успешным игроком года.
Узбекистанец подписал контракт с "Ромой" в августе 2021 года сроком на пять лет. Теперь он играет за "волков" под номером 14.
До этого спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.
Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.