https://uz.sputniknews.ru/20220219/eldor-shomurodov-zarazilsya-koronavirusom-22841576.html

Элдор Шомуродов заразился коронавирусом

Элдор Шомуродов заразился коронавирусом

Нападающий итальянской "Ромы" пропустит ближайший матч с "Вероной"

2022-02-19T12:30+0500

2022-02-19T12:30+0500

2022-02-19T12:30+0500

спорт

элдор шомуродов

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Четверо игроков итальянского футбольного клуба "Рома" заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.Положительные тесты получены в результате обычной регулярной проверки. Имена заразившихся клуб не называет.Известно, что среди заболевших и узбекистанец Элдор Шомуродов, а также полузащитник клуба Генрих Мхитарян. Оба игрока пропустят предстоящий матч с командой Вероны. За оставшейся частью основного состава внимательно наблюдают, игроки соблюдают все меры безопасности, подчеркивают в клубе.Напомним, по итогам 2021 года Ассоциация футбола Узбекистана назвала Шомуродова самым успешным игроком года. Узбекистанец подписал контракт с "Ромой" в августе 2021 года сроком на пять лет. Теперь он играет за "волков" под номером 14.До этого спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.Читайте также: Шомуродов дал первое интервью после перехода в новый итальянский клуб — видео >>

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элдор шомуродов, коронавирус covid-19