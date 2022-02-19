https://uz.sputniknews.ru/20220219/kak-adaptirovat-detey-inostrantsev-v-russkie-klassy---video-22845522.html
Как адаптировать детей иностранцев в русские классы - видео
Как адаптировать детей иностранцев в русские классы - видео
Детей узбекистанцев и других мигрантов в России важно интегрировать в общество. Однако такие ребята часто плохо знают русский язык, и это мешает детям учиться. Что с этим делать, рассказал эксперт.
2022-02-19T19:30+0500
2022-02-19T19:30+0500
2022-02-19T19:30+0500
видео
дети
иностранцы
мигранты
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Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов предложил ввести квоты для детей мигрантов в школах. По его мнению, это поможет ученикам и их родителям лучше интегрировались в российском обществе.Насколько мера будет рабочей и какие здесь могут быть сложности оценил эксперт по миграции, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.Какие школы нужны для детей иностранцев? Какой есть опыт обучения малышей с плохим знанием русского языка? В чем должна заключаться работа учителя?Ответы смотрите в интервью Sputnik.По мнению Дмитрия Полетаева, здесь важно не ограничивать квотами доступ детей мигрантов в школы. Нужна мотивация педагогам, воспитателям, администрации школ и спортивных секций.Эксперт также считает, что нужны дополнительные программы для детей иностранцев, чтобы при поступлению в русскую школу они имели базу русского языка. Он напоминает, что в Москве в 2006 году было иницииВерноровано создание 12 школ для детей мигрантов в 12 округах. В 2016 году из 12 бесплатных школ осталось 2 и 3 – платные.Дмитрий Полетаев призывает не отворачиваться от детей людей, которые приезжают в Россию и вносят в ее благоустройство немалую лепту: следят за пожилыми людьми, чистят улицы, строят дома.Также эксперт обращает внимание, что дети мигрантов очень хорошо адаптируются через спорт. Среди выходцев из Центральной Азии много ребят с хорошими физическими данными и тягой к спортивным достижениям."Ребенок может плохо говорить по-русски, но стать главой спортивной команды в школе. Это принесет ему авторитет у других учеников, а через это – адаптацию" - резюмирует он.Более подробные ответы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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дети, иностранцы, мигранты, видео
Как адаптировать детей иностранцев в русские классы - видео
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Детей узбекистанцев и других мигрантов в России важно интегрировать в общество. Однако такие ребята часто плохо знают русский язык, и это мешает детям учиться. Что с этим делать, рассказал эксперт.
Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов предложил ввести квоты для детей мигрантов в школах. По его мнению, это поможет ученикам и их родителям лучше интегрировались в российском обществе.
Насколько мера будет рабочей и какие здесь могут быть сложности оценил эксперт по миграции, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.
Какие школы нужны для детей иностранцев? Какой есть опыт обучения малышей с плохим знанием русского языка? В чем должна заключаться работа учителя?
Ответы смотрите в интервью Sputnik
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По мнению Дмитрия Полетаева, здесь важно не ограничивать квотами доступ детей мигрантов в школы. Нужна мотивация педагогам, воспитателям, администрации школ и спортивных секций.
"Нужно стимулировать учителей, например, вводить надбавку к их зарплате за учеников у которых русский язык не родной. Педагогам нужны курсы где их подготовят к решению возможных конфликтных ситуаций между детьми россиян и детьми мигрантов", - предлагает решение Полетаев.
Эксперт также считает, что нужны дополнительные программы для детей иностранцев, чтобы при поступлению в русскую школу они имели базу русского языка. Он напоминает, что в Москве в 2006 году было иницииВерноровано создание 12 школ для детей мигрантов в 12 округах. В 2016 году из 12 бесплатных школ осталось 2 и 3 – платные.
Дмитрий Полетаев призывает не отворачиваться от детей людей, которые приезжают в Россию и вносят в ее благоустройство немалую лепту: следят за пожилыми людьми, чистят улицы, строят дома.
"Нужно поощрять семейную миграцию. Ведь, например, семейные узбекистанцы – это заранее законопослушные граждане, которые видят в России будущее для своих детей. Они будут делать все для интеграции себя и своих чад", - добавляет он.
Также эксперт обращает внимание, что дети мигрантов очень хорошо адаптируются через спорт. Среди выходцев из Центральной Азии много ребят с хорошими физическими данными и тягой к спортивным достижениям.
"Ребенок может плохо говорить по-русски, но стать главой спортивной команды в школе. Это принесет ему авторитет у других учеников, а через это – адаптацию" - резюмирует он.
Более подробные ответы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
.