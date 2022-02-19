https://uz.sputniknews.ru/20220219/kak-adaptirovat-detey-inostrantsev-v-russkie-klassy---video-22845522.html

Как адаптировать детей иностранцев в русские классы - видео

Как адаптировать детей иностранцев в русские классы - видео

Детей узбекистанцев и других мигрантов в России важно интегрировать в общество. Однако такие ребята часто плохо знают русский язык, и это мешает детям учиться. Что с этим делать, рассказал эксперт.

2022-02-19T19:30+0500

2022-02-19T19:30+0500

2022-02-19T19:30+0500

видео

дети

иностранцы

мигранты

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Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов предложил ввести квоты для детей мигрантов в школах. По его мнению, это поможет ученикам и их родителям лучше интегрировались в российском обществе.Насколько мера будет рабочей и какие здесь могут быть сложности оценил эксперт по миграции, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев.Какие школы нужны для детей иностранцев? Какой есть опыт обучения малышей с плохим знанием русского языка? В чем должна заключаться работа учителя?Ответы смотрите в интервью Sputnik.По мнению Дмитрия Полетаева, здесь важно не ограничивать квотами доступ детей мигрантов в школы. Нужна мотивация педагогам, воспитателям, администрации школ и спортивных секций.Эксперт также считает, что нужны дополнительные программы для детей иностранцев, чтобы при поступлению в русскую школу они имели базу русского языка. Он напоминает, что в Москве в 2006 году было иницииВерноровано создание 12 школ для детей мигрантов в 12 округах. В 2016 году из 12 бесплатных школ осталось 2 и 3 – платные.Дмитрий Полетаев призывает не отворачиваться от детей людей, которые приезжают в Россию и вносят в ее благоустройство немалую лепту: следят за пожилыми людьми, чистят улицы, строят дома.Также эксперт обращает внимание, что дети мигрантов очень хорошо адаптируются через спорт. Среди выходцев из Центральной Азии много ребят с хорошими физическими данными и тягой к спортивным достижениям."Ребенок может плохо говорить по-русски, но стать главой спортивной команды в школе. Это принесет ему авторитет у других учеников, а через это – адаптацию" - резюмирует он.Более подробные ответы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

дети, иностранцы, мигранты, видео