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"Нукусский пединститут не имеет отношения к махинациям" - министерство
"Нукусский пединститут не имеет отношения к махинациям" - министерство
Министерство высшего и среднего специального образования официально опровергло причастность вуза к "играм" в строительстве.
2022-02-19T10:08+0500
2022-02-19T10:08+0500
2022-02-19T10:08+0500
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ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. На днях в социальных сетях появились сообщения о предполагаемом хищении средств в Нукусском государственном педагогическом институте. В связи с этим пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования сообщила следующее.В 2018-2021 годах из государственного бюджета на строительство и реконструкцию учебных корпусов Нукусского государственного педагогического института было выделено 54,3 млрд сумов.По решению правительства, основным заказчиком строительства учебного корпуса института на 2000 мест стала инжиниринговая компания "Единая Служба Заказчика" Совета Министров Республики Каракалпакстан. Генеральным подрядчиком выступила компания ООО "Джайхун Универсал Курилиш", а проектировщиком – ООО "Горсельпроект".Генеральный подрядчик должен был начать строительные работы в 2018 году и завершить их в сентябре 2021 года. Однако, несмотря на то, что необходимые средства были выделены из государственного бюджета в полном объеме, запланированные работы в срок не завершились.Таким образом, Нукусский государственный педагогический институт не имеет никакого отношения к "играм" в строительстве, сообщает пресс-служба министерства.Читайте также: В вузах внедрят творческие экзамены по иностранному языку
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министерство высшего и среднего специального образования, вуз
"Нукусский пединститут не имеет отношения к махинациям" - министерство
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Министерство высшего и среднего специального образования официально опровергло причастность вуза к "играм" в строительстве.
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik.
На днях в социальных сетях появились сообщения о предполагаемом хищении средств в Нукусском государственном педагогическом институте. В связи с этим пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования сообщила
следующее.
В 2018-2021 годах из государственного бюджета на строительство и реконструкцию учебных корпусов Нукусского государственного педагогического института было выделено 54,3 млрд сумов.
По решению правительства, основным заказчиком строительства учебного корпуса института на 2000 мест стала инжиниринговая компания "Единая Служба Заказчика" Совета Министров Республики Каракалпакстан. Генеральным подрядчиком выступила компания ООО "Джайхун Универсал Курилиш", а проектировщиком – ООО "Горсельпроект".
Генеральный подрядчик должен был начать строительные работы в 2018 году и завершить их в сентябре 2021 года. Однако, несмотря на то, что необходимые средства были выделены из государственного бюджета в полном объеме, запланированные работы в срок не завершились.
"Как стало известно, подрядчик ООО "Джайхун Универсал Курилиш" и должностные лица инжиниринговой компании "Единая служба заказчика" Совета Министров Республики Каракалпакстан сговорились присвоить 12,7 млрд сумов", -
Таким образом, Нукусский государственный педагогический институт не имеет никакого отношения к "играм" в строительстве, сообщает пресс-служба министерства.