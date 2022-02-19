https://uz.sputniknews.ru/20220219/stalo-izvestno-o-sostoyanii-devochki-upavshey-s-eskalatora-22846011.html

Стало известно о состоянии девочки, упавшей с эскалатора

Стало известно о состоянии девочки, упавшей с эскалатора

Министерство здравоохранения держит ситуацию с лечением ребенка на контроле.

2022-02-19T19:03+0500

2022-02-19T19:03+0500

2022-02-19T19:03+0500

общество

министерство здравоохранения узбекистана

девочка

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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения держит на особом контроле состояние девочки, упавшей накануне с эскалатора в торговом центре в Навои, сообщила пресс-служба министерства.Напомним, 18 февраля в торговом центре "Янги хаёт" в Навои 53-летний мужчина с 3-летней внучкой на руках упал с эскалатора между 5 и 4 этажами. Мужчина скончался на месте.Девочка была срочно госпитализирована в Областной многопрофильный детский медицинский центр, где провели все необходимые стандартные процедуры: неврологический осмотр, УЗИ и компьютерную томографию головного мозга.У малышки диагностирована травма головного мозга и правого легкого, а также перелом тазовой кости, травмы суставов, мягких тканей лба и бедра.Читайте также: За девочкой из Ташкентского зоопарка будут следить до 18 лет >>

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министерство здравоохранения узбекистана, девочка