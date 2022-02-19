https://uz.sputniknews.ru/20220219/v-stolitse-za-god-sozdadut-57-tysyach-novyx-rabochix-mest-22844496.html

В столице за год создадут 57 тысяч новых рабочих мест

В столице за год создадут 57 тысяч новых рабочих мест

В двух районах Ташкента в 2022 году планируют запустить инвестиционные проекты на общую сумму свыше 9 трлн сумов.

2022-02-19T16:43+0500

2022-02-19T16:43+0500

2022-02-19T16:44+0500

общество

ташкент

проект

рабочие места

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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Планы развития Янгихаётского и Сергелийского районов Ташкента обсудили накануне столичные власти на совещании с участием президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.В минувшем году в двух районах реализовано свыше 660 проектов, построены новые детские сады, поликлиники, спортивные площадки, отремонтированы внутренние дороги и коммунальные сети.В текущем году в рамках проекта "Янги шахар" власти планируют построить 5 млн квадратных метров жилья. В густонаселенных махаллях в Янгихаёте откроют три детских сада, для двух школ построят новые корпуса.Еще два детских сада и две школы, а также семейную поликлинику столичные власти планируют возвести в Сергели. В микрорайоне Алишера Навои начнется строительство жилмассива "Янги Узбекистон".Еще 61 проект на сумму 3,8 трлн сумов планируется запустить в Янгихаётском районе. Это позволит создать 26 тысяч дополнительных рабочих мест.Читайте также: Мирзиёев пообещал переселить жителей массива Спутник в новые дома

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ташкент, проект, рабочие места