https://uz.sputniknews.ru/20220219/v-stolitse-za-god-sozdadut-57-tysyach-novyx-rabochix-mest-22844496.html
В столице за год создадут 57 тысяч новых рабочих мест
В столице за год создадут 57 тысяч новых рабочих мест
В двух районах Ташкента в 2022 году планируют запустить инвестиционные проекты на общую сумму свыше 9 трлн сумов.
2022-02-19T16:43+0500
2022-02-19T16:43+0500
2022-02-19T16:44+0500
общество
ташкент
проект
рабочие места
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/13/22844466_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b347580d6b0762674150130340144b48.jpg
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Планы развития Янгихаётского и Сергелийского районов Ташкента обсудили накануне столичные власти на совещании с участием президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы государства.В минувшем году в двух районах реализовано свыше 660 проектов, построены новые детские сады, поликлиники, спортивные площадки, отремонтированы внутренние дороги и коммунальные сети.В текущем году в рамках проекта "Янги шахар" власти планируют построить 5 млн квадратных метров жилья. В густонаселенных махаллях в Янгихаёте откроют три детских сада, для двух школ построят новые корпуса.Еще два детских сада и две школы, а также семейную поликлинику столичные власти планируют возвести в Сергели. В микрорайоне Алишера Навои начнется строительство жилмассива "Янги Узбекистон".Еще 61 проект на сумму 3,8 трлн сумов планируется запустить в Янгихаётском районе. Это позволит создать 26 тысяч дополнительных рабочих мест.Читайте также: Мирзиёев пообещал переселить жителей массива Спутник в новые дома
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/13/22844466_119:0:1255:852_1920x0_80_0_0_ab06dd455b537bd295b78db804a263e3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, проект, рабочие места
В столице за год создадут 57 тысяч новых рабочих мест
16:43 19.02.2022 (обновлено: 16:44 19.02.2022) Подписаться на
В двух районах Ташкента в 2022 году планируют запустить инвестиционные проекты на общую сумму свыше 9 трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik
. Планы развития Янгихаётского и Сергелийского районов Ташкента обсудили накануне столичные власти на совещании с участием президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба
главы государства.
В минувшем году в двух районах реализовано свыше 660 проектов, построены новые детские сады, поликлиники, спортивные площадки, отремонтированы внутренние дороги и коммунальные сети.
В текущем году в рамках проекта "Янги шахар" власти планируют построить 5 млн квадратных метров жилья. В густонаселенных махаллях в Янгихаёте откроют три детских сада, для двух школ построят новые корпуса.
Еще два детских сада и две школы, а также семейную поликлинику столичные власти планируют возвести в Сергели. В микрорайоне Алишера Навои начнется строительство жилмассива "Янги Узбекистон".
"В Сергелийском районе планируется осуществить 79 инвестиционных проектов на сумму 6,4 триллиона сумов и создать 31 тысячу рабочих мест. Так, будет налажен выпуск алюминиевых профилей на предприятии "Алютекс", запасных частей для электромобилей на предприятии "Резалит строй груп"", - уточняют в пресс-службе президента.
Еще 61 проект на сумму 3,8 трлн сумов планируется запустить в Янгихаётском районе. Это позволит создать 26 тысяч дополнительных рабочих мест.