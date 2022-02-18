https://uz.sputniknews.ru/20220218/mirziyoev-poobeschal-pereselit-jiteley-massiva-sputnik-v-novye-doma-22835963.html

Мирзиёев пообещал переселить жителей массива Спутник в новые дома

Мирзиёев пообещал переселить жителей массива Спутник в новые дома

Президент рассказал, как поступят с домами тех жителей, которые откажутся покидать жилье своих предков.

2022-02-18T19:43+0500

2022-02-18T19:43+0500

2022-02-18T19:43+0500

общество

спутник

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. После посещения Янгихаётского района столицы, глава государства прибыл в Сергелийский район, чтобы также ознакомиться с деятельностью объектов производства, обслуживания и торговли.В частности, Шавкат Мирзиёев поручил снести 409 старых двухэтажных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила обозреватель "Узбекистан 24" Азиза Курбанова.Жителей этих домов, находящихся в аварийном состоянии, переселят в современные многоквартирные дома. Однако если кто-то из владельцев ветхого жилья откажется покидать дом своих предков, то снос будет отменен, подчеркнул президент.Напомним, о том, что жителям "деревяшек" в Сергелийском районе предоставят квартиры в новых домах, говорил в 2018 году прежний глава района Нозим Хусанов.Деревянным домам или, как их еще называют, "финским домикам", уже более 50 лет. Они возводились как временное жилье для строителей.Читайте также:В Узбекистане снесут "сейсмически неустойчивые" многоэтажки >>Снос "деревяшек" в Сергели: в ожидании ключей и в борьбе за ванну >>

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спутник, шавкат мирзиёев