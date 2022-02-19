https://uz.sputniknews.ru/20220219/v-uzbekistane-povtorno-zaderjali-ekstremista-22840849.html
В Узбекистане повторно задержали экстремиста
В Узбекистане повторно задержали экстремиста
В Узбекистане повторно задержали экстремиста
2022-02-19T11:09+0500
2022-02-19T11:09+0500
2022-02-19T11:11+0500
общество
"хизб ут-тахтир"
религиозный экстремизм
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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Правоохранительные органы задержали в Ферганской области местного жителя, подозреваемого в участии в международной религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба МВД.Как сообщает пресс-служба, мужчина дважды - в 2000-2004 и 2007-2013 годах - отбывал срок наказания за деятельность в рядах "Хизб ут-Тахрир". Как показало предварительное расследование, подозреваемый через свой аккаунт в Facebook распространял аудио- и видеоматериалы экстремистской организации для вербовки сторонников.В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В январе этого года правоохранители задержали в Андижанской области на востоке страны 12 местных жительниц, подозреваемых в создании "женского крыла" этой организации."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В сентябре 2021 года правоохранители схватили 29 женщин в Ташкенте и Ташкентской области также по подозрению в создании "женского крыла" этой организации.Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* также задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") — террористическая организация, запрещенная в России, Узбекистане и ряде других странЧитайте также: В Узбекистане расширили список экстремистского интернет-контента
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"хизб ут-тахтир", религиозный экстремизм
В Узбекистане повторно задержали экстремиста
11:09 19.02.2022 (обновлено: 11:11 19.02.2022) Подписаться на
В Ферганской области арестован рецидивист - сторонник религиозной экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Правоохранительные органы задержали в Ферганской области местного жителя, подозреваемого в участии в международной религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает пресс-служба МВД.
"Пресечена преступная деятельность члена запрещенного в республике религиозно-экстремистского течения "Хизб ут-Тахрир", жителя Коканда 1979 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
Как сообщает пресс-служба, мужчина дважды - в 2000-2004 и 2007-2013 годах - отбывал срок наказания за деятельность в рядах "Хизб ут-Тахрир".
Как показало предварительное расследование, подозреваемый через свой аккаунт в Facebook распространял аудио- и видеоматериалы экстремистской организации для вербовки сторонников.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия", - добавили в пресс-службе.
В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". В январе этого года правоохранители задержали в Андижанской области на востоке страны 12 местных жительниц, подозреваемых в создании "женского крыла" этой организации.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В сентябре 2021 года правоохранители схватили 29 женщин в Ташкенте и Ташкентской области также по подозрению в создании "женского крыла" этой организации.
Членов "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* также задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.
* "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") — террористическая организация, запрещенная в России, Узбекистане и ряде других стран