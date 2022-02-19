Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220219/vse-dlya-voditeley-chto-postroyat-vdol-obezdnoy-v-tashkente---foto-22840446.html
Все для водителей: что построят вдоль объездной в Ташкенте - фото
Все для водителей: что построят вдоль объездной в Ташкенте - фото
Чтобы снизить стоимость и увеличить скорость строительства, под объекты переоборудуют грузовые контейнеры.
2022-02-19T10:40+0500
2022-02-19T10:40+0500
общество
ташкент
строительство
дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/13/22840318_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_2fc60df82105274173c94cfdbdaa164f.jpg
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги, сообщает пресс-служба главы государства.По проекту, здесь появятся круглосуточные магазины, точки общественного питания и бытовых услуг. Чтобы снизить стоимость и увеличить скорость строительства, под объекты переоборудуют грузовые контейнеры.Кроме того, Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой общественного транспорта в столице. В частности, он осмотрел один из электробусов, курсирующих в Ташкенте и дал указания по развитию экологичного транспорта, строительству новых этапов метро и прокладке трамвайных путей.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетил кондитерскую фабрику
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/13/22840318_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_9d4e64cac49f04d8c58982a145b91e98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, строительство, дорога, фото

Все для водителей: что построят вдоль объездной в Ташкенте - фото

10:40 19.02.2022
Подписаться наGoogle news
Чтобы снизить стоимость и увеличить скорость строительства, под объекты переоборудуют грузовые контейнеры.
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
По проекту, здесь появятся круглосуточные магазины, точки общественного питания и бытовых услуг. Чтобы снизить стоимость и увеличить скорость строительства, под объекты переоборудуют грузовые контейнеры.
"Под проект намечено выделить 7 гектаров земли. Объекты будут реализовываться предпринимателям через онлайн-аукцион. Предусматривается создание более 500 рабочих мест", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой общественного транспорта в столице. В частности, он осмотрел один из электробусов, курсирующих в Ташкенте и дал указания по развитию экологичного транспорта, строительству новых этапов метро и прокладке трамвайных путей.
Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетил кондитерскую фабрику
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала