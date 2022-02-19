https://uz.sputniknews.ru/20220219/vse-dlya-voditeley-chto-postroyat-vdol-obezdnoy-v-tashkente---foto-22840446.html

Все для водителей: что построят вдоль объездной в Ташкенте - фото

Все для водителей: что построят вдоль объездной в Ташкенте - фото

Чтобы снизить стоимость и увеличить скорость строительства, под объекты переоборудуют грузовые контейнеры.

2022-02-19T10:40+0500

2022-02-19T10:40+0500

2022-02-19T10:40+0500

общество

ташкент

строительство

дорога

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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги, сообщает пресс-служба главы государства.По проекту, здесь появятся круглосуточные магазины, точки общественного питания и бытовых услуг. Чтобы снизить стоимость и увеличить скорость строительства, под объекты переоборудуют грузовые контейнеры.Кроме того, Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой общественного транспорта в столице. В частности, он осмотрел один из электробусов, курсирующих в Ташкенте и дал указания по развитию экологичного транспорта, строительству новых этапов метро и прокладке трамвайных путей.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетил кондитерскую фабрику

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ташкент, строительство, дорога, фото