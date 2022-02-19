Все для водителей: что построят вдоль объездной в Ташкенте - фото
Чтобы снизить стоимость и увеличить скорость строительства, под объекты переоборудуют грузовые контейнеры.
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов придорожного сервиса вдоль Ташкентской объездной дороги.
По проекту, здесь появятся круглосуточные магазины, точки общественного питания и бытовых услуг. Чтобы снизить стоимость и увеличить скорость строительства, под объекты переоборудуют грузовые контейнеры.
"Под проект намечено выделить 7 гектаров земли. Объекты будут реализовываться предпринимателям через онлайн-аукцион. Предусматривается создание более 500 рабочих мест", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой общественного транспорта в столице. В частности, он осмотрел один из электробусов, курсирующих в Ташкенте и дал указания по развитию экологичного транспорта, строительству новых этапов метро и прокладке трамвайных путей.
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