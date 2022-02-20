https://uz.sputniknews.ru/20220220/britanskaya-koroleva-zarazilas-koronavirusom-prognozy-vrachey-22859639.html

Британская королева заразилась коронавирусом: прогнозы врачей

Британская королева заразилась коронавирусом: прогнозы врачей

Состояние здоровья королевы находится под наблюдением медиков. Она продолжит выполнять свои некоторые обязанности, параллельно следуя всем надлежащим рекомендациям.

2022-02-20T19:28+0500

2022-02-20T19:28+0500

2022-02-20T19:28+0500

в мире

королева елизавета

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. У нее проявились симптомы заболевания и она сдала тест на COVID, он оказался положительным. Тревожную весть сообщили в Букингемском дворце.Ранее сообщалось, что наследник британского престола 73-летний принц Чарльз, который заразился коронавирусом, за несколько дней до получения положительного теста встречался с королевой. Согласно заявлению дворца, королева сдала положительный тест на коронавирус в воскресенье, 20 февраля.Во дворце подчеркнули, что королева продолжит получать медицинский уход и будет "следовать всем надлежащим рекомендациям".Согласно сообщениям местной прессы, Елизавета II, которой 95 лет, получила первую дозу вакцины от коронавируса в январе 2021 года, вторую — в марте, а третью, бустерную, — в октябре.Состояние здоровья королевы ранее стало поводом для беспокойства после того, как в конце прошлого года врачи рекомендовали ей отдохнуть от работы, она отменила участие в ряде мероприятий. В середине октября прошлого года британский монарх впервые появилась на публике с тростью. В феврале королева призналась, что ей тяжело ходить.Читайте также:Заразившийся коронавирусом принц Чарльз вышел из самоизоляции >>Как Елизавета II проводит время на карантине — фото >>

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королева елизавета