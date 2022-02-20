https://uz.sputniknews.ru/20220220/situatsiya-v-donbasse-glavnoe-k-utru-voskresenya-22852199.html

Ситуация в Донбассе: главное к утру воскресенья

Ситуация в Донбассе: главное к утру воскресенья

Как развивается ситуация в Ростовской области, какие меры принимаются для размещения эвакуированных граждан и чего ждать в ближайшие дни – в материале Sputnik.

2022-02-20T11:33+0500

2022-02-20T11:33+0500

2022-02-20T11:35+0500

обострение в донбассе

донбасс

ростовская область

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Ситуация в ДНР и ЛНР обострилась вечером 18 февраля после взрыва в Донецке автомобиля начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.Обстрелы продолжаются"За истекшие сутки 19 февраля 2022 года, со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Под огнем украинских силовиков оказались 27 населенных пунктов республики.В свою очередь в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что с начала суток под обстрелом оказались 11 населенных пунктов, по территории ДНР выпущено 162 снарядов и мин калибром 82-122 мм.Кроме того, в субботу под минометным обстрелом оказалась группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, – они сопровождали в поездке на передовую министра внутренних дел Украины.Луганский оператор мобильной связи "Лугаком" предупредил о возможном отключении связи и интернета на всей территории непризнанной ЛНР.В ДНР – огромный приток желающих встать на защиту республики, сообщил в воскресенье Telegram-канал Народной милиции республики. "Военкоматы работают в усиленном режиме, справляясь со своей работой полностью", – отмечается в сообщении.Беженцы в РоссииУ КПП "Успенка" в Ростовской области для беженцев из ДНР и ЛНР разбит палаточный лагерь для временного размещения.МЧС России оказывает психологическую помощь беженцам из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, к работе в Ростовской области привлечены более 30 психологов. За прошедшие сутки психологи оказали помощь в 400 случаях обращения, на горячую линию поступило 138 звонков.О готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР объявили власти Еврейской автономной и Амурской областей.В поисках выходаВ воскресенье президентом Франции Эммануэль Макрон должен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Макроном обострение в Донбассе и пути немедленной деэскалации ситуации.ЕС осудил обстрелы в Донбассе и назвал их нарушением минских соглашений.Президент США Джо Байден в воскресенье намерен провести встречу с советом нацбезопасности по ситуации на Украине.Читайте также:Фото: эвакуация граждан ДНР в Ростовскую область >>

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донбасс, ростовская область, эвакуация