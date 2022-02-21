https://uz.sputniknews.ru/20220221/eto-shag-k-nachalu-globalnoy-yadernoy-voyny--ekspert-o-zayavlenii-kieva-22888056.html
"Это шаг к началу глобальной ядерной войны" – эксперт о заявлении Киева
"Это шаг к началу глобальной ядерной войны" – эксперт о заявлении Киева
Главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru Борис Марцинкевич в интервью Youtube-каналу "Sputnik на русском" рассказал, что стоит за угрозой Владимира Зеленского выйти из Будапештского меморандума.
2022-02-21T21:46+0500
2022-02-21T21:46+0500
2022-02-21T21:46+0500
видео
украина
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Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене сделал заявление о возможности выхода Украины из Будапештского соглашения по нераспространению ядерного оружия. Что это было – блеф или серьезное заявление? Об этом мы поговорили с экспертом Борисом Марцинкевичем."Слова Владимира Зеленского, если их расценивать как официальное заявление главы государства, свидетельствуют о том, что Украина намерена покинуть договор о нераспространении ядерного оружия. То есть перейти в тот же статус на мировой арене, который имеют КНДР, Пакистан и Индия – три государства, не присоединяющиеся к этому договору. С соответствующими санкциями со стороны международного сообщества", – оценил слова главы Украины Марцинкевич.По его словам, технически осуществить этот шантаж будет не так просто. Для создания ядерного оружия необходимо иметь либо оружейный плутоний, либо уран, обогащенный по содержанию изотопа U-235 до частоты не менее 90%.Марцинкевич уточняет, что собственных технологий создания ядерного оружия у Украины также нет. И либо придется в этом вопросе сотрудничать с Россией, что нереально, либо с КНДР. Но это значит идти на конфликт с МАГАТЭ.При этом ядерная программа Украины потребует миллиардные инвестиции и много времени. У Пакистана и Индии на это ушло более 15 лет."Так что по времени для государства-изгоя, которым станет Украина после выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), срок достаточно большой. А уж сумеет ли Украина найти финансы, которые для этого необходимы, и специалистов – большой вопрос. Может быть, конечно, обучение специалистов пройдет в Пхеньяне. Или где-то в Исламской Республике Иран, но я не считаю, что Иран заинтересован в появлении еще одного ядерного государства".Если же создавать "грязную бомбу" из отработанного ядерного топлива, о которой говорят многие эксперты, в этом случае все гораздо проще, полагает Марцинкевич. Правда, для этого Украина должна прекратить сотрудничать с МАГАТЭ и изменить свое законодательство."Берется непереработанное облученное ядерное топливо. Оптимальный вариант - сразу после выхода из активной зоны реактора, то есть, не дожидаясь никакого охлаждения, не помещая в бассейн выдержки. Дальше просто набивается некий боезаряд, и его необходимо донести до того места, которое вы желаете обеспечить высокоактивным радиационным заражением и взорвать. Это могут быть авиационные бомбы с соответствующей возможностью нападения на ту страну, которую Украина считает своим противником – то есть на территорию РФ, прежде всего", – поясняет эксперт.В теории можно, рассказывает Марцинкевич, также "набивать" и обычные артиллерийские снаряды. Причем, первыми пораженными целями будут расчеты таких артиллерийских подразделений.Но без последствий уже не обойтись. В целом о шантаже Украины Борис Марцинкевич говорит так: "Это следующий шаг к началу глобальной ядерной войны".Хотя остается небольшая лазейка – Украина может разместить на своей территории ядерное оружие США, как это сделали в свое время Германия и Турция. Но пока Зеленский говорит явно не об этом.Читайте также:Что может произойти, если Киев выйдет из Будапештского меморандума — мнение >>Если Украина попробует создать ядерное оружие, то окажется в изоляции — эксперт >>
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"Это шаг к началу глобальной ядерной войны" – эксперт о заявлении Киева
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Главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru Борис Марцинкевич в интервью Youtube-каналу "Sputnik на русском" рассказал, что стоит за угрозой Владимира Зеленского выйти из Будапештского меморандума.
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене сделал заявление о возможности выхода Украины из Будапештского соглашения по нераспространению ядерного оружия. Что это было – блеф или серьезное заявление? Об этом мы поговорили с экспертом Борисом Марцинкевичем.
"Слова Владимира Зеленского, если их расценивать как официальное заявление главы государства, свидетельствуют о том, что Украина намерена покинуть договор о нераспространении ядерного оружия. То есть перейти в тот же статус на мировой арене, который имеют КНДР, Пакистан и Индия – три государства, не присоединяющиеся к этому договору. С соответствующими санкциями со стороны международного сообщества", – оценил слова главы Украины Марцинкевич.
По его словам, технически осуществить этот шантаж будет не так просто. Для создания ядерного оружия необходимо иметь либо оружейный плутоний, либо уран, обогащенный по содержанию изотопа U-235 до частоты не менее 90%.
Этих технологий на Украине на сегодняшний день нет. Можно ли преодолеть этот технологический барьер? Есть два варианта. Судя по имеющейся информации, в КНДР ядерное оружие создано за счет наработки плутония на уран-графитовых реакторах. Собственных уран-графитовых реакторов на Украине нет, такие реакторы были на Чернобыльской АЭС, но она полностью остановлена. Восстановление ее работы займет серьезный промежуток времени.
Борис Марцинкевич
Главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru
Марцинкевич уточняет, что собственных технологий создания ядерного оружия у Украины также нет. И либо придется в этом вопросе сотрудничать с Россией, что нереально, либо с КНДР. Но это значит идти на конфликт с МАГАТЭ.
Есть один запасной вариант – подписание соглашения о передаче технологий с Исламской Республикой Иран с тем, чтобы в распоряжении Украины оказались газовые центрифуги, из-за которых возникла проблема у Ирана. Из-за чего и было разработано соглашение об атомной программе этого государства. Других возможностей я не наблюдаю.
Борис Марцинкевич
Главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru
При этом ядерная программа Украины потребует миллиардные инвестиции и много времени. У Пакистана и Индии на это ушло более 15 лет.
"Так что по времени для государства-изгоя, которым станет Украина после выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), срок достаточно большой. А уж сумеет ли Украина найти финансы, которые для этого необходимы, и специалистов – большой вопрос. Может быть, конечно, обучение специалистов пройдет в Пхеньяне. Или где-то в Исламской Республике Иран, но я не считаю, что Иран заинтересован в появлении еще одного ядерного государства".
Если же создавать "грязную бомбу" из отработанного ядерного топлива, о которой говорят многие эксперты, в этом случае все гораздо проще, полагает Марцинкевич. Правда, для этого Украина должна прекратить сотрудничать с МАГАТЭ и изменить свое законодательство.
"Берется непереработанное облученное ядерное топливо. Оптимальный вариант - сразу после выхода из активной зоны реактора, то есть, не дожидаясь никакого охлаждения, не помещая в бассейн выдержки. Дальше просто набивается некий боезаряд, и его необходимо донести до того места, которое вы желаете обеспечить высокоактивным радиационным заражением и взорвать. Это могут быть авиационные бомбы с соответствующей возможностью нападения на ту страну, которую Украина считает своим противником – то есть на территорию РФ, прежде всего", – поясняет эксперт.
В теории можно, рассказывает Марцинкевич, также "набивать" и обычные артиллерийские снаряды. Причем, первыми пораженными целями будут расчеты таких артиллерийских подразделений.
Но без последствий уже не обойтись. В целом о шантаже Украины Борис Марцинкевич говорит так: "Это следующий шаг к началу глобальной ядерной войны".
Хотя остается небольшая лазейка – Украина может разместить на своей территории ядерное оружие США, как это сделали в свое время Германия и Турция. Но пока Зеленский говорит явно не об этом.
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