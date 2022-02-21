https://uz.sputniknews.ru/20220221/eto-shag-k-nachalu-globalnoy-yadernoy-voyny--ekspert-o-zayavlenii-kieva-22888056.html

"Это шаг к началу глобальной ядерной войны" – эксперт о заявлении Киева

"Это шаг к началу глобальной ядерной войны" – эксперт о заявлении Киева

Главный редактор аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru Борис Марцинкевич в интервью Youtube-каналу "Sputnik на русском" рассказал, что стоит за угрозой Владимира Зеленского выйти из Будапештского меморандума.

2022-02-21T21:46+0500

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2022-02-21T21:46+0500

видео

украина

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Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене сделал заявление о возможности выхода Украины из Будапештского соглашения по нераспространению ядерного оружия. Что это было – блеф или серьезное заявление? Об этом мы поговорили с экспертом Борисом Марцинкевичем."Слова Владимира Зеленского, если их расценивать как официальное заявление главы государства, свидетельствуют о том, что Украина намерена покинуть договор о нераспространении ядерного оружия. То есть перейти в тот же статус на мировой арене, который имеют КНДР, Пакистан и Индия – три государства, не присоединяющиеся к этому договору. С соответствующими санкциями со стороны международного сообщества", – оценил слова главы Украины Марцинкевич.По его словам, технически осуществить этот шантаж будет не так просто. Для создания ядерного оружия необходимо иметь либо оружейный плутоний, либо уран, обогащенный по содержанию изотопа U-235 до частоты не менее 90%.Марцинкевич уточняет, что собственных технологий создания ядерного оружия у Украины также нет. И либо придется в этом вопросе сотрудничать с Россией, что нереально, либо с КНДР. Но это значит идти на конфликт с МАГАТЭ.При этом ядерная программа Украины потребует миллиардные инвестиции и много времени. У Пакистана и Индии на это ушло более 15 лет."Так что по времени для государства-изгоя, которым станет Украина после выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), срок достаточно большой. А уж сумеет ли Украина найти финансы, которые для этого необходимы, и специалистов – большой вопрос. Может быть, конечно, обучение специалистов пройдет в Пхеньяне. Или где-то в Исламской Республике Иран, но я не считаю, что Иран заинтересован в появлении еще одного ядерного государства".Если же создавать "грязную бомбу" из отработанного ядерного топлива, о которой говорят многие эксперты, в этом случае все гораздо проще, полагает Марцинкевич. Правда, для этого Украина должна прекратить сотрудничать с МАГАТЭ и изменить свое законодательство."Берется непереработанное облученное ядерное топливо. Оптимальный вариант - сразу после выхода из активной зоны реактора, то есть, не дожидаясь никакого охлаждения, не помещая в бассейн выдержки. Дальше просто набивается некий боезаряд, и его необходимо донести до того места, которое вы желаете обеспечить высокоактивным радиационным заражением и взорвать. Это могут быть авиационные бомбы с соответствующей возможностью нападения на ту страну, которую Украина считает своим противником – то есть на территорию РФ, прежде всего", – поясняет эксперт.В теории можно, рассказывает Марцинкевич, также "набивать" и обычные артиллерийские снаряды. Причем, первыми пораженными целями будут расчеты таких артиллерийских подразделений.Но без последствий уже не обойтись. В целом о шантаже Украины Борис Марцинкевич говорит так: "Это следующий шаг к началу глобальной ядерной войны".Хотя остается небольшая лазейка – Украина может разместить на своей территории ядерное оружие США, как это сделали в свое время Германия и Турция. Но пока Зеленский говорит явно не об этом.Читайте также:Что может произойти, если Киев выйдет из Будапештского меморандума — мнение >>Если Украина попробует создать ядерное оружие, то окажется в изоляции — эксперт >>

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