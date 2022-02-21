https://uz.sputniknews.ru/20220221/kak-sekonomit-na-elektrichestve--minenergo-22864027.html

Как сэкономить на электричестве – Минэнерго

Как сэкономить на электричестве – Минэнерго

Этот метод позволит сэкономить каждой семье как минимум около 80 тысяч сумов в год.

2022-02-21T11:01+0500

2022-02-21T11:01+0500

2022-02-21T11:25+0500

общество

электричество

министерство энергетики узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/344/85/3448520_0:185:2352:1508_1920x0_80_0_0_0f4b6e36b025e824125e4f792addca48.jpg

ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана опубликовало расчеты, сколько электроэнергии позволяют сэкономить энергосберегающие лампы.Многие узбекистанцы продолжают пользоваться обычными лампами накаливания, ссылаясь на их дешевизну. Между тем дешевые лампочки низкого качества, что повышает риск пожаров и аварий в электросетях, предупреждает министерство.Кроме того, энергосберегающие лампочки, пусть и дороже "лампочек Ильича", но выгоднее за счет экономии электроэнергии. Специалисты Минэнерго подсчитали, сколько электричества позволяет сэкономить замена только одной лампочки.В масштабах республики, если в 7 миллионах домохозяйств заменят по одной лампочке, это позволит сэкономить 156 миллионов кВт*ч электроэнергии в год. Этого электричества хватило бы для снабжения 1000 семей в течение месяца, подчеркивают в министерстве.Напомним, Узбекистане с 1 июля 2016 года запрещен выпуск ламп накаливания мощностью более 40 Вт. С 1 января 2017-го запрещена их продажа. Однако купить такую лампочку по-прежнему можно в каждом магазине.Читайте также: Энергосистемы России и Казахстана работают с перебоями — причины

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электричество, министерство энергетики узбекистана