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Как сэкономить на электричестве – Минэнерго
Как сэкономить на электричестве – Минэнерго
Этот метод позволит сэкономить каждой семье как минимум около 80 тысяч сумов в год.
2022-02-21T11:01+0500
2022-02-21T11:01+0500
2022-02-21T11:25+0500
общество
электричество
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана опубликовало расчеты, сколько электроэнергии позволяют сэкономить энергосберегающие лампы.Многие узбекистанцы продолжают пользоваться обычными лампами накаливания, ссылаясь на их дешевизну. Между тем дешевые лампочки низкого качества, что повышает риск пожаров и аварий в электросетях, предупреждает министерство.Кроме того, энергосберегающие лампочки, пусть и дороже "лампочек Ильича", но выгоднее за счет экономии электроэнергии. Специалисты Минэнерго подсчитали, сколько электричества позволяет сэкономить замена только одной лампочки.В масштабах республики, если в 7 миллионах домохозяйств заменят по одной лампочке, это позволит сэкономить 156 миллионов кВт*ч электроэнергии в год. Этого электричества хватило бы для снабжения 1000 семей в течение месяца, подчеркивают в министерстве.Напомним, Узбекистане с 1 июля 2016 года запрещен выпуск ламп накаливания мощностью более 40 Вт. С 1 января 2017-го запрещена их продажа. Однако купить такую лампочку по-прежнему можно в каждом магазине.Читайте также: Энергосистемы России и Казахстана работают с перебоями — причины
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электричество, министерство энергетики узбекистана
Как сэкономить на электричестве – Минэнерго
11:01 21.02.2022 (обновлено: 11:25 21.02.2022) Подписаться на
Этот метод позволит сэкономить каждой семье как минимум около 80 тысяч сумов в год.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik.
Министерство энергетики Узбекистана опубликовало
расчеты, сколько электроэнергии позволяют сэкономить энергосберегающие лампы.
Многие узбекистанцы продолжают пользоваться обычными лампами накаливания, ссылаясь на их дешевизну. Между тем дешевые лампочки низкого качества, что повышает риск пожаров и аварий в электросетях, предупреждает министерство.
Кроме того, энергосберегающие лампочки, пусть и дороже "лампочек Ильича", но выгоднее за счет экономии электроэнергии. Специалисты Минэнерго подсчитали, сколько электричества позволяет сэкономить замена только одной лампочки.
- 100-ваттная лампа накаливания расходует в среднем 800 ватт в час или 24 киловатт-часа в месяц.
- 7-ваттная энергосберегающая лампа потребляет 56 ватт в час и 1,6 киловатт-часа в месяц.
Таким образом, LED-лампа расходует в 15 раз меньше электричества и позволяет сэкономить 22,4 киловатт-часа электроэнергии в месяц.
При нынешнем тарифе в 295 сумов каждая семья от замены только одной лампочки на энергосберегающую сможет сэкономить 6 608 сумов в месяц или 79 296 сумов в год.
В масштабах республики, если в 7 миллионах домохозяйств заменят по одной лампочке, это позволит сэкономить 156 миллионов кВт*ч электроэнергии в год. Этого электричества хватило бы для снабжения 1000 семей в течение месяца, подчеркивают в министерстве.
Напомним, Узбекистане с 1 июля 2016 года запрещен выпуск ламп накаливания мощностью более 40 Вт. С 1 января 2017-го запрещена их продажа. Однако купить такую лампочку по-прежнему можно в каждом магазине.