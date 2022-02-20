https://uz.sputniknews.ru/20220220/energosistemy-rossii-i-kazaxstana-rabotayut-s-pereboyami--prichiny-22849972.html

Энергосистемы России и Казахстана работают с перебоями — причины

Энергосистемы России и Казахстана работают с перебоями — причины

Почему в министерстве энергетики России настаивают на необходимости комиссионного расследования причин аварии в энергосети стран Центральной Азии — читайте в материале.

2022-02-20T10:24+0500

2022-02-20T10:24+0500

2022-02-20T10:24+0500

общество

энергосистемы

казахстан

перебои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0c/15988389_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_822c973aa08625585a4fb68fcf3fba60.jpg

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Энергосистемы России и Казахстана все еще работают с некоторыми отклонениями, а потому требуют строгого контроля. Об этом заявили в Министерстве энергетики РФ, передает РИА Новости.Превышение величины внеплановых отклонений в энергоперетоках с Казахстаном в январе этого года достигало 1470 МВт. Эти отклонения не оплачиваются по коммерческим договорам и приводят к росту стоимости электроэнергии для конечных потребителей, а также к дополнительным убыткам для генерирующих компаний.По мнению специалистов министерства, необходимо продолжать унифицировать подходы в планировании и управлении режимами работы энергосистем России, Казахстана и стран Центральной Азии, чтобы принять необходимые межправительственные решения, направленные на учет всех технических и экономических особенностей параллельной работы этих энергосистем.До настоящего времени так и не удалось создать единую комиссию включающую представителей Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России по расследованию причин произошедшей в январе аварии. В Министерстве энергетики РФ настаивают на необходимости комиссионного расследования, так как авария оказала воздействие и на работу российской энергосистемы. "Наши энергосистемы работают в параллельном режиме, поэтому для обеспечения надежности энергоснабжения наших потребителей важна стабильная работа энергосистем Казахстана и стран Центральной Азии", — отметили в министерстве.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло утром 25 января сразу в трех странах Центральной Азии — Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.По данным Минэнерго Узбекистана, к 27 января энергоснабжение было полностью восстановлено по всей республике.Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC в качестве причины масштабного блэкаута в Центральной Азии указала на короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.В Минэнерго Узбекистана, в свою очередь, призвали сдержать преждевременные выводы о причинах блэкаута и дождаться решения правительственной комиссии, которая была сформирована по поручению Мирзиёева.Позднее глава государства заявил, что одной из причин блэкаута стало отсутствие полной закольцованности энергосистемы страны.Читайте также: Мирзиёев объяснил, почему в Узбекистане произошел блэкаут >>Во избежание блэкаута: на заводе GTL появилась автономная электроэнергия >>

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

энергосистемы, казахстан, перебои