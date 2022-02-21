https://uz.sputniknews.ru/20220221/miss-tochnost-za-odin-match-tri-gola-v-svoi-vorota--video--22878612.html

Мисс точность: за один матч три гола в свои ворота — видео

Мисс точность: за один матч три гола в свои ворота — видео

О том, как футболистка трижды забила мяч в свои ворота, читайте в материале.

2022-02-21T17:48+0500

2022-02-21T17:48+0500

2022-02-21T17:48+0500

спорт

футболист

матч

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Футболистка сборной Новой Зеландии оформила "идеальный хет-трик" из голов в свои же собственные ворота.Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Twitter-аккаунт новостного портала Kawowo Sports.Защитница женской сборной Новой Зеландии, 25-летняя Мейкала Мур, забила три гола в одном матче в товарищеской игре против США.Мур отправила мяч в сетку правой ногой на пятой минуте матча. Через минуту она неудачно замкнула навес американок головой. На 36-й же минуте забила мяч в собственные ворота левой ногой. Тренер женской сборной Новой Зеландии заменил спортсменку в первом тайме.Во втором тайме новозеландки пропустили еще два мяча. Матч закончился разгромным поражением сборной Новой Зеландии со счетом 5:0.Читайте также:В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видеоТакой футбол нам не нужен: побоище игроков и фанатов в Фергане — видео

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