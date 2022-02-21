https://uz.sputniknews.ru/20220221/postradavshemu-migrantu-pomogli-vernutsya-domoy-22878081.html

Пострадавшему мигранту помогли вернуться домой

Пострадавшему мигранту помогли вернуться домой

Агентство по внешней трудовой миграции вернуло на родину из России узбекистанца после несчастного случая.

2022-02-21T17:25+0500

2022-02-21T17:25+0500

2022-02-21T17:25+0500

общество

мигрант

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Узбекистанец, получивший травму во время несчастного случая, благополучно вернулся на родину, сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы, уроженец Ферганы уехал на заработки в Россию в январе 2020 года. В ноябре 2021 года в результате несчастного случая он упал с высоты и получил тяжелую травму головы и несколько месяцев лечился в российской больнице.Поскольку у семьи пострадавшего не было средств для возвращения в Узбекистан, агентство оказало им материальную помощь и организовало перевозку пациента в Ташкент под наблюдением врачей.Из Международного аэропорта Ташкента пострадавшего на "скорой" доставили в Республиканский центр скорой медицинской помощи.Между Узбекистаном и Россией с 2017 года действует соглашение об организованном наборе работников. С осени 2021-го запущена пилотная программа по привлечению 10 тысяч работников на российские стройки. В ней участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.За счет оргнабора в январе-августе прошлого года в России трудоустроены 51,7 тысячи граждан Узбекистана.В рамках этой программы российский Минсельхоз планирует пригласить еще более 1 тысячи граждан Республики на предприятия агропромышленного комплекса.По оценке министерства, наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность.Читайте также: Россия увеличила квоту на трудоустройство узбекистанцев

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мигрант, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана