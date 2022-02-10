https://uz.sputniknews.ru/20220210/rossiyskiy-kabmin-rasshiril-proekt-po-privlecheniyu-uzbekistantsev-na-rabotu-22644273.html

Россия увеличила квоту на трудоустройство узбекистанцев

Россия увеличила квоту на трудоустройство узбекистанцев

Теперь на заработки из Узбекистана в Россию можно отправиться не только на стройку. Какая сфера также заинтересована в квалифицированных кадрах — читайте в материале.

2022-02-10T12:10+0500

2022-02-10T12:10+0500

2022-02-10T12:52+0500

миграция

узбекистан

проект

кабмин

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Михаил Мишустин утвердил изменения в постановление правительства, которые предусматривают привлечение узбекистанцев на работу в компании не только строительной сферы, но и агропромышленного комплекса (АПК).Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Правительство также увеличило квоту на привлечение узбекистанцев к профильному пилотному проекту.Раньше она составляла 10 тысяч человек и касалась только строительной отрасли. Теперь к этому количеству работников прибавятся также специалисты аграрного сектора — еще 1 108 человек.Министерство сельского хозяйства России в скором времени утвердит перечень компаний, которые готовы принять наемных работников из Узбекистана, заключив с ними трудовые соглашения.При этом узбекистанцам обязательно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который был сдан не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Россию. Претенденты на трудоустройство обязательно должны быть вакцинированы или подтвердить факт недавно перенесенного COVID-19.Ранее Министерство сельского хозяйства России направило Узбекистану запрос о привлечении узбекистанцев для работы на сельхозпредприятиях.В декабре российский Минсельхоз подготовил проект постановления правительства о привлечении более 1 тысячи граждан республики для работы на предприятиях АПК.А с осени 2021 года между двумя странами действует пилотная программа по ввозу 10 тысяч работников из Узбекистана на стройки России.Читайте также:Как проходит медосмотр трудовых мигрантов в Ташкенте — видеоНа стройках России не хватает рабочей силы

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узбекистан, проект, кабмин, трудовые мигранты