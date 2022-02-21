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https://uz.sputniknews.ru/20220221/uzauto-motors-naraschivaet-proizvodstvo-22886076.html
UzAuto Motors наращивает производство
UzAuto Motors наращивает производство
В январе 2022 года предприятие увеличило выпуск всех моделей автомобилей.
2022-02-21T20:28+0500
2022-02-21T20:28+0500
общество
uzauto motors
автомобили
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал данные по количеству автомобилей, сошедших с конвейеров UzAutoMotors в январе 2022 года.Всего за прошедший месяц автопредприятие выпустило 1 749 автомобилей. При этом значительно выросло производство почти всех моделей по сравнению с началом прошлого года.Напомним, на прошлой неделе президент Шавкат Мирзиёев на совещании поручил избавиться от очередей на покупку автомобилей производства UzAuto Motors уже к 1 мая. Для этого в первом полугодии предприятие должно выпустить не менее 160 тыс. автомобилей, а к концу года — 275 тыс.Помимо этого, власти решили снизить ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили с 30% до 15%, себестоимость автомобилей не менее чем на 5%, а предоплату за продукцию UzAuto Motors с 85% до 50%.Читайте также: Инфографика - куда движется автопром Узбекистана
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uzauto motors, автомобили

UzAuto Motors наращивает производство

20:28 21.02.2022
© Пресс-служба UzAuto MotorsВ городе Гаджигабул Азербайджана состоялось торжественное открытие производственной линии АО UzAuto Motors и СП ООО "СамАвто".
В городе Гаджигабул Азербайджана состоялось торжественное открытие производственной линии АО UzAuto Motors и СП ООО СамАвто. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2022
© Пресс-служба UzAuto Motors
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В январе 2022 года предприятие увеличило выпуск всех моделей автомобилей.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал данные по количеству автомобилей, сошедших с конвейеров UzAutoMotors в январе 2022 года.
Всего за прошедший месяц автопредприятие выпустило 1 749 автомобилей. При этом значительно выросло производство почти всех моделей по сравнению с началом прошлого года.
Производство автомобилей в январе 2022 года /в январе 2021 года

Chevrolet Gentra - 4 216 шт. / 2 шт.

Chevrolet Damas - 3 652 шт. / 2 335 шт.

Chevrolet Cobalt - 3 393 шт. / 101 шт.

Chevrolet Nexia - 713 шт. / 88 шт.

Chevrolet Spark - 323 шт. / 39 шт.

Напомним, на прошлой неделе президент Шавкат Мирзиёев на совещании поручил избавиться от очередей на покупку автомобилей производства UzAuto Motors уже к 1 мая. Для этого в первом полугодии предприятие должно выпустить не менее 160 тыс. автомобилей, а к концу года — 275 тыс.
Помимо этого, власти решили снизить ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили с 30% до 15%, себестоимость автомобилей не менее чем на 5%, а предоплату за продукцию UzAuto Motors с 85% до 50%.
Читайте также: Инфографика - куда движется автопром Узбекистана
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