https://uz.sputniknews.ru/20220221/uzbekistan-razvivaet-neonatalnuyu-xirurgiyu-22873175.html

Узбекистан развивает неонатальную хирургию

Узбекистан развивает неонатальную хирургию

В республике оперируют и выхаживают даже малышей весом 800-900 граммов.

2022-02-21T16:00+0500

2022-02-21T16:00+0500

2022-02-21T16:00+0500

общество

узбекистан

хирургия

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Узбекистане активно развивается школа неонатальной хирургии – местные врачи делают сложные операции новорожденным младенцам, в том числе с очень низким весом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По словам руководителя Учебно-методического центра неонатальной хирургии, профессора Бахтиёра Эргашева, здоровью младенцев в стране уделяется большое внимание.Таким образом ответственность хирурга за маленького пациента увеличивается. Раньше, передав малыша после операции в отделение реанимации, врач не знал о его дальнейшем состоянии. Теперь же каждый хирург наблюдает младенца от рождения до конца послеоперационного периода.В Узбекистане также проводятся операции детям с экстремально низким весом – преждевременно родившимся малышам весом от 800-900 граммов. В центр неонатальной хирургии в Ташкенте приводят маленьких пациентов из соседних стран, таких как Казахстан и Таджикистан. В 2021 году количество таких операций увеличилось на 7,8% по сравнению с предыдущим годом.Развивают неонатологию не только в столице. Учебно-методический центр за год подготовил более 40 неонатальных хирургов в четырех регионах страны, сообщает пресс-служба.Читайте также: В Ташкенте открыли центр детской онкологии на основе опыта России - фото

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узбекистан, хирургия