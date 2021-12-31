https://uz.sputniknews.ru/20211231/v-tashkente-otkryli-tsentr-detskoy-onkologii-na-osnove-opyta-rossii--foto-22030499.html

В Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе опыта России — фото

В Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе опыта России — фото

Власти посетили медучреждение и вручили маленьким пациентам новогодние подарки. Подробности — в материале.

2021-12-31T10:30+0500

2021-12-31T10:30+0500

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общество

ташкент

онкология

подарки

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Ташкенте открылся Центр детской онкогематологии. При его создании власти изучили опыт Медицинского исследовательского центра имени Рогачева. Накануне государственный советник президента Абдужабар Абдувахитов и министр здравоохранения Бехзод Мусаев посетили открывшийся детский центр и вручили маленьким пациентам подарки. Сейчас в медучреждении проходят лечение 177 детей.В феврале 2020 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии гематологической и трансфузиологической службы в Узбекистане. К 2025 году на развитие гематологии в стране выделят более 120 миллионов долларов. Эти средства пойдут на закупку медицинских препаратов, реактивов и реагентов, укрепление материально-технической базы гематологической службы, совершенствованию системы раннего выявления и лечения заболеваний.Ранее генеральный директор российского центра Галина Новичкова сообщила, что в клинике уже много лет ведутся исследования в области детского рака. Сейчас в них вовлечены Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.Читайте также:Мирзиёев навестил маленьких пациентов Центра гематологии >>Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации >>

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ташкент, онкология, подарки