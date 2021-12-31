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В Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе опыта России — фото
В Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе опыта России — фото
Власти посетили медучреждение и вручили маленьким пациентам новогодние подарки. Подробности — в материале.
2021-12-31T10:30+0500
2021-12-31T10:30+0500
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онкология
подарки
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Ташкенте открылся Центр детской онкогематологии. При его создании власти изучили опыт Медицинского исследовательского центра имени Рогачева. Накануне государственный советник президента Абдужабар Абдувахитов и министр здравоохранения Бехзод Мусаев посетили открывшийся детский центр и вручили маленьким пациентам подарки. Сейчас в медучреждении проходят лечение 177 детей.В феврале 2020 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии гематологической и трансфузиологической службы в Узбекистане. К 2025 году на развитие гематологии в стране выделят более 120 миллионов долларов. Эти средства пойдут на закупку медицинских препаратов, реактивов и реагентов, укрепление материально-технической базы гематологической службы, совершенствованию системы раннего выявления и лечения заболеваний.Ранее генеральный директор российского центра Галина Новичкова сообщила, что в клинике уже много лет ведутся исследования в области детского рака. Сейчас в них вовлечены Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.Читайте также:Мирзиёев навестил маленьких пациентов Центра гематологии &gt;&gt;Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации &gt;&gt;
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ташкент, онкология, подарки

В Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе опыта России — фото

10:30 31.12.2021
© UnsplashПлюшевый мишка
Плюшевый мишка - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2021
© Unsplash
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Власти посетили медучреждение и вручили маленьким пациентам новогодние подарки. Подробнее читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Ташкенте открылся Центр детской онкогематологии.
© Минздрав УзбекистанаЦентр детской онкогематологии открылся в Ташкенте
Центр детской онкогематологии открылся в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2021
Центр детской онкогематологии открылся в Ташкенте
© Минздрав Узбекистана
При его создании власти изучили опыт Медицинского исследовательского центра имени Рогачева.
Накануне государственный советник президента Абдужабар Абдувахитов и министр здравоохранения Бехзод Мусаев посетили открывшийся детский центр и вручили маленьким пациентам подарки.
© Минздрав УзбекистанаВласти вручили подарки маленьким пациентам центра медучреждения
Власти вручили подарки маленьким пациентам центра медучреждения - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2021
Власти вручили подарки маленьким пациентам центра медучреждения
© Минздрав Узбекистана
Сейчас в медучреждении проходят лечение 177 детей.

"В учреждении на основе опыта российского центра имени Д. Рогачева организованы отделения, которые раньше сложно было даже представить, — хирургии, интенсивной терапии, трансфузиологии и трансплантологии, радиодиагностики, бактериологическая лаборатория, подготовки специального питания, а также центры обучения детей", — сообщили в Минздраве.

© Минздрав УзбекистанаВласти вручили подарки маленьким пациентам центра медучреждения
Власти вручили подарки маленьким пациентам центра медучреждения - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2021
Власти вручили подарки маленьким пациентам центра медучреждения
© Минздрав Узбекистана
В феврале 2020 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии гематологической и трансфузиологической службы в Узбекистане.
К 2025 году на развитие гематологии в стране выделят более 120 миллионов долларов. Эти средства пойдут на закупку медицинских препаратов, реактивов и реагентов, укрепление материально-технической базы гематологической службы, совершенствованию системы раннего выявления и лечения заболеваний.
Ранее генеральный директор российского центра Галина Новичкова сообщила, что в клинике уже много лет ведутся исследования в области детского рака.
Сейчас в них вовлечены Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.
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