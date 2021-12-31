https://uz.sputniknews.ru/20211231/v-tashkente-otkryli-tsentr-detskoy-onkologii-na-osnove-opyta-rossii--foto-22030499.html
В Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе опыта России — фото
В Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе опыта России — фото
Власти посетили медучреждение и вручили маленьким пациентам новогодние подарки. Подробности — в материале.
2021-12-31T10:30+0500
2021-12-31T10:30+0500
2021-12-31T10:30+0500
общество
ташкент
онкология
подарки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1f/22030440_0:107:3211:1913_1920x0_80_0_0_c2be422bcd26226bdccd0e239299f464.jpg
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Ташкенте открылся Центр детской онкогематологии. При его создании власти изучили опыт Медицинского исследовательского центра имени Рогачева. Накануне государственный советник президента Абдужабар Абдувахитов и министр здравоохранения Бехзод Мусаев посетили открывшийся детский центр и вручили маленьким пациентам подарки. Сейчас в медучреждении проходят лечение 177 детей.В феврале 2020 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии гематологической и трансфузиологической службы в Узбекистане. К 2025 году на развитие гематологии в стране выделят более 120 миллионов долларов. Эти средства пойдут на закупку медицинских препаратов, реактивов и реагентов, укрепление материально-технической базы гематологической службы, совершенствованию системы раннего выявления и лечения заболеваний.Ранее генеральный директор российского центра Галина Новичкова сообщила, что в клинике уже много лет ведутся исследования в области детского рака. Сейчас в них вовлечены Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.Читайте также:Мирзиёев навестил маленьких пациентов Центра гематологии >>Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации >>
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1f/22030440_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4bd1eae125e50d2a4f311d606ac4224e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, онкология, подарки
В Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе опыта России — фото
Власти посетили медучреждение и вручили маленьким пациентам новогодние подарки. Подробнее читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Ташкенте открылся Центр детской онкогематологии.
При его создании власти изучили опыт Медицинского исследовательского центра имени Рогачева.
Накануне государственный советник президента Абдужабар Абдувахитов и министр здравоохранения Бехзод Мусаев посетили открывшийся детский центр и вручили маленьким пациентам подарки.
Сейчас в медучреждении проходят лечение 177 детей.
"В учреждении на основе опыта российского центра имени Д. Рогачева организованы отделения, которые раньше сложно было даже представить, — хирургии, интенсивной терапии, трансфузиологии и трансплантологии, радиодиагностики, бактериологическая лаборатория, подготовки специального питания, а также центры обучения детей", — сообщили в Минздраве.
В феврале 2020 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии гематологической и трансфузиологической службы в Узбекистане.
К 2025 году на развитие гематологии в стране выделят более 120 миллионов долларов. Эти средства пойдут на закупку медицинских препаратов, реактивов и реагентов, укрепление материально-технической базы гематологической службы, совершенствованию системы раннего выявления и лечения заболеваний.
Ранее генеральный директор российского центра Галина Новичкова сообщила, что в клинике уже много лет ведутся исследования в области детского рака.
Сейчас в них вовлечены Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.