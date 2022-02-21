https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-tashkente-ukrali-7-tsistern-benzina-iz-rossii-22872001.html

В Ташкенте украли 7 цистерн бензина из России

В Ташкенте украли 7 цистерн бензина из России

Злоумышленники похитили бензин АИ-95, доставленный в железнодорожных цистернах из Орска для одного из предприятий в столице Узбекистана.

2022-02-21T14:20+0500

2022-02-21T14:20+0500

2022-02-21T14:20+0500

происшествия

бензин

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Ташкенте украли 7 железнодорожных цистерн бензина марки АИ-95, сообщает пресс-служба Отдела по обеспечению безопасности на транспорте и объектах туризма.По данным отдела, трое граждан сообща похитили бензин, доставленный по железной дороге с нефтеперерабатывающего завода в российском городе Орске для одного из предприятий в Ташкенте. Злоумышленники срезали пломбы, вскрыли люки, перекачали топливо в автомобили-бензовозы и уехали.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 169 Уголовного Кодекса "Кража в особо крупном размере". Ведется расследование.Читайте также: Цена на бензин и дизтопливо понизится

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бензин, ташкент