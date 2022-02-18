https://uz.sputniknews.ru/20220218/tsena-na-benzin-i-diztoplivo-ponizitsya--22829208.html

Цена на бензин и дизтопливо понизится

Цена на бензин и дизтопливо понизится

Бензин марки АИ-92 подешевеет в конце марта, другие марки и дизельное топливо – позже.

2022-02-18T15:42+0500

2022-02-18T15:42+0500

2022-02-18T15:42+0500

общество

бензин

дизельное топливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/723/65/7236555_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b13d4571b4cf8a367fdba85775e0f581.jpg

ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. "Узбекнефтегаз" объявила о снижении цен на нефтепродукты. Компания объясняет это уменьшением затрат на биржевых торгах и заботой об интересах потребителей.Как сообщает пресс-служба, в целом на автозаправочных станциях АО "Узбекнефтегаз" стоимость дизельного топлива на 9%, а бензина АИ-92 – на 16,6% дешевле, чем на других заправках.Напомним, в январе компания опровергла слухи о снижении стоимости нефтегазовой продукции на своих автозаправочных станциях.В начале года в ходе биржевых торгов в республике снизилась стоимость бензина АИ-80. В середине ноября цены на бензин Аи-80 достигли максимума. Горючая смесь в среднем подорожала на 70% (около 7,3 тысячи сумов за 1 литр). Затем в дело вмешался Антимонопольный комитет, после чего цены стали снижаться.Читайте также: Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бензин, дизельное топливо