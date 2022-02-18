https://uz.sputniknews.ru/20220218/tsena-na-benzin-i-diztoplivo-ponizitsya--22829208.html
Цена на бензин и дизтопливо понизится
Цена на бензин и дизтопливо понизится
Бензин марки АИ-92 подешевеет в конце марта, другие марки и дизельное топливо – позже.
2022-02-18T15:42+0500
2022-02-18T15:42+0500
2022-02-18T15:42+0500
общество
бензин
дизельное топливо
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ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. "Узбекнефтегаз" объявила о снижении цен на нефтепродукты. Компания объясняет это уменьшением затрат на биржевых торгах и заботой об интересах потребителей.Как сообщает пресс-служба, в целом на автозаправочных станциях АО "Узбекнефтегаз" стоимость дизельного топлива на 9%, а бензина АИ-92 – на 16,6% дешевле, чем на других заправках.Напомним, в январе компания опровергла слухи о снижении стоимости нефтегазовой продукции на своих автозаправочных станциях.В начале года в ходе биржевых торгов в республике снизилась стоимость бензина АИ-80. В середине ноября цены на бензин Аи-80 достигли максимума. Горючая смесь в среднем подорожала на 70% (около 7,3 тысячи сумов за 1 литр). Затем в дело вмешался Антимонопольный комитет, после чего цены стали снижаться.Читайте также: Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин >>
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бензин, дизельное топливо
Цена на бензин и дизтопливо понизится
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Бензин марки АИ-92 подешевеет в конце марта, другие марки и дизельное топливо – позже.
ТАШКЕНТ, 18 фев – Sputnik. "Узбекнефтегаз" объявила о снижении цен на нефтепродукты. Компания объясняет это уменьшением затрат на биржевых торгах и заботой об интересах потребителей.
"С 26 марта стоимость импортного бензина марки Аи-92 снижается с 6200 сумов до 6000 сумов. Также постепенно будут снижены цены на другие марки бензина и дизельного топлива", - говорится в сообщении пресс-службы
акционерного общества.
Как сообщает пресс-служба, в целом на автозаправочных станциях АО "Узбекнефтегаз" стоимость дизельного топлива на 9%, а бензина АИ-92 – на 16,6% дешевле, чем на других заправках.
Напомним, в январе компания опровергла слухи о снижении стоимости нефтегазовой продукции на своих автозаправочных станциях.
В начале года в ходе биржевых торгов в республике снизилась стоимость бензина АИ-80. В середине ноября цены на бензин Аи-80 достигли
максимума. Горючая смесь в среднем подорожала на 70% (около 7,3 тысячи сумов за 1 литр). Затем в дело вмешался
Антимонопольный комитет, после чего цены стали снижаться.