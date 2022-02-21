https://uz.sputniknews.ru/20220221/vesna-uje-blizko-chem-udivit-pogoda-na-nedele-22869465.html

Весна уже близко: чем удивит погода на неделе

Весна уже близко: чем удивит погода на неделе

О возможных осадках, температуре днем и ночью читайте в материале.

2022-02-21T13:40+0500

2022-02-21T13:40+0500

2022-02-21T13:40+0500

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Осадков сегодня на территории Узбекистана не ожидается. Днем температура повысится до 18-21 градусов, что на 7-9 градусов выше нормы этого дня.Об этом сообщили в Узгидромете.С завтрашнего дня до конца рабочей недели со стороны Кавказа периодически будут выходить облачные массивы, который принесут с собой дожди.В горах ожидаются ливни и снег. Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов, днем — 13-18 градусов, что также выше климатической нормы.В Ташкенте в течение всей недели ожидается сухая и теплая погода. В пятницу, 25 февраля, выпадет небольшой дождь.Синоптики предупредили также, что в течение недели в горных районах республики будет лавиноопасно. Читайте также:Заболевших коронавирусом стало еще меньше

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прогноз погоды, узбекистан