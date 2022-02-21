https://uz.sputniknews.ru/20220221/zabolevshix-koronavirusom-stalo-esche-menshe-22868170.html
Заболевших коронавирусом стало еще меньше
Заболевших коронавирусом стало еще меньше
О ситуации с коронавирусной инфекцией на данный момент, читайте в материале.
2022-02-21T12:40+0500
2022-02-21T12:40+0500
2022-02-21T12:40+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Узбекистане по состоянию на 20 февраля за сутки зарегистрировали 160 заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.Общее число заболевших коронавирусом составило 235 427 человека, говорится в сообщении пресс-службы. Количество выздоровевших увеличилось на 1 486 пациента и составило 227 423 человека.За сутки от коронавируса скончалось два человека.Сегодня в Узбекистан доставили новую партию российской вакцины "Спутник Лайт".Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. На 17 февраля в республике первую дозу вакцины получили 19,6 млн человек (91,3%), вторую – 15,1 млн взрослых граждан (71%).Граждан прививают одним из препаратов:В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиникВ Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан
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коронавирус covid-19, статистика
Заболевших коронавирусом стало еще меньше
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О ситуации с COVID-19 в Узбекистане на данный момент читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik.
В Узбекистане по состоянию на 20 февраля за сутки зарегистрировали 160 заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения страны.
Общее число заболевших коронавирусом составило 235 427 человека, говорится в сообщении пресс-службы.
Количество выздоровевших увеличилось на 1 486 пациента и составило 227 423 человека.
За сутки от коронавируса скончалось два человека.
Сегодня в Узбекистан доставили
новую партию российской вакцины "Спутник Лайт".
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. На 17 февраля в республике первую дозу вакцины получили 19,6 млн человек (91,3%), вторую – 15,1 млн взрослых граждан (71%).
Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.