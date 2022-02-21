https://uz.sputniknews.ru/20220221/zabolevshix-koronavirusom-stalo-esche-menshe-22868170.html

Заболевших коронавирусом стало еще меньше

Заболевших коронавирусом стало еще меньше

О ситуации с коронавирусной инфекцией на данный момент, читайте в материале.

2022-02-21T12:40+0500

2022-02-21T12:40+0500

2022-02-21T12:40+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Узбекистане по состоянию на 20 февраля за сутки зарегистрировали 160 заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.Общее число заболевших коронавирусом составило 235 427 человека, говорится в сообщении пресс-службы. Количество выздоровевших увеличилось на 1 486 пациента и составило 227 423 человека.За сутки от коронавируса скончалось два человека.Сегодня в Узбекистан доставили новую партию российской вакцины "Спутник Лайт".Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. На 17 февраля в республике первую дозу вакцины получили 19,6 млн человек (91,3%), вторую – 15,1 млн взрослых граждан (71%).Граждан прививают одним из препаратов:В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиникВ Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан

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