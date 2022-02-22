Зачем употреблять шиповник в конце зимы
Последние недели зимы - время для организма сложное - заканчивается запас витаминов, одолевают сезонные простуды и болезни. Поддержать организм в этот период поможет шиповник.
Шиповник – высоковитаминное растение, которое распространено практически по всему земному шару. В СНГ встречается более 60 видов шиповника, большую часть из которых используют для производства экологически чистых продуктов питания, а также медицинских препаратов.
Заведующий лабораторией генетических ресурсов, старший научный сотрудник отдела ягодных культур РУП "Институт плодоводства" Людмила Фролова рассказала корреспонденту Sputnik Беларусь о ценных свойствах шиповника, а также поделилась несложными рецептами домашних заготовок из его плодов.
Шиповник – кладезь витаминов
По словам эксперта, в плодах шиповника содержится около половины витаминного состава, который необходим для удовлетворения физиологических потребностей человека. Витамин С содержится даже в листьях и лепестках растения.
По словам эксперта, содержание витамина С в плодах шиповника превышает его количество в черной смородине в 10, в рябине черноплодной - в 25, в хвое пихты сибирской - в 6, в плодах лимона - в 50 и в яблоках в 100 раз. По содержанию витамина С с шиповником может конкурировать лишь актинидия, по витамину Р – арония черноплодная, а по каротину он не уступает моркови.
"Для удовлетворения суточной потребности в этих витаминах достаточно всего пяти плодов шиповника", - подчеркивает Людмила Фролова.
По словам эксперта, шиповник очень ценят и за розовое масло, в состав которого входят более 70 различных органических соединений. Масло получают из лепестков роз (из 1кг получают около 2-3 г).
Плоды и лепестки шиповников употребляют также в пищу. Для пчеловодства шиповник имеет значение как хороший медонос. Многие шиповники (особенно Rosa canina) являются основным подвоем для многочисленных сортов роз.
Лечебные свойства шиповника
Широко применяются шиповники в народной медицине при заболеваниях печени, желчного пузыря, почек, желудочно-кишечного тракта, а также при малокровии и гипертонии, листья при экземах прикладывают к коже.
Настой лепестков тонизирует активность обмена через кожу. Отвары из корней рекомендуются при лечении малярии, удалении камней из почек и мочевого пузыря. Масло, получаемое из семян шиповника, применяют для лечения ран, ожогов и т.д.
Что приготовить из шиповника
Варенье из шиповника
Для приготовления ароматного и вкусного варенья из шиповника понадобятся:
очищенные плоды – 1 кг;
сахар – 1 кг;
вода – 3 стакана;
сок одного лимона.
"Подготовленный шиповник необходимо бланшировать 2–3 минуты в кипящей воде, а затем воду слить. На этой воде приготовить сахарный сироп. Плоды опустить в горячий сироп, добавить сок лимона и варить на медленном огне до тех пор, пока шиповник не начнет опускаться на дно. Плоды достать, уложить в подготовленные банки, сироп отфильтровать и залить им плоды", - поясняет специалист.
Сироп из шиповника
Известный многим сироп можно приготовить из:
одного литра сока шиповника;
2 кг сахара;
8 г лимонной кислоты.
Для этого сок шиповника нужно смешать с сахаром, на сильном огне довести до кипения, варить 5–6 минут, до полного растворения сахара. Затем добавить лимонную кислоту, разлить в подготовленную посуду и закупорить.
Джем из шиповника
Для приготовления джема из шиповника потребуются:
шиповник – 1 кг;
сахар – 400 г;
вода – 1/2 стакана.
Плоды необходимо очистить от семян и волосков, промыть, уложить в кастрюлю, накрыть крышкой и распарить. Затем протереть через сито, полученную массу опустить в горячий сахарный сироп. Перемешать и переложить в подготовленные банки.
Десерт из шиповника
Из плодов шиповника и орехов можно приготовить оригинальный десерт. Для этого вам потребуются:
крупные плоды шиповника – 1 кг;
грецкий орех – 2 стакана;
сахар – 1–1,6 кг;
вода – 1,5 стакана;
лимонная кислота – 4 г.
Очищенные от мякоти и семян свежие плоды шиповника начините грецкими или другими орехами и варите в сахарном сиропе в три приема до готовности. В конце варки добавьте лимонную кислоту.
Что еще можно сделать из шиповника
Также плоды шиповника можно просто сушить или замораживать, рассказывает эксперт.
Для максимального сохранения полезных веществ, особенно витамина С, сушка плодов рекомендуется при температуре не выше +40 °C, отмечает она.
"Заморозка плодов россыпью с последующим хранением в пакетах в морозильнике - современная рациональная альтернатива различных способов хранения плодов шиповника", - заключает Людмила Фролова.
Читайте также: Какие болезни лечит боярышник