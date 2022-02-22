https://uz.sputniknews.ru/20220222/22907342.html

Зачем употреблять шиповник в конце зимы

Зачем употреблять шиповник в конце зимы

Последние недели зимы - время для организма сложное - заканчивается запас витаминов, одолевают сезонные простуды и болезни. Поддержать организм в этот период поможет шиповник.

2022-02-22T23:01+0500

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2022-02-22T23:01+0500

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зима

витамины

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Шиповник – высоковитаминное растение, которое распространено практически по всему земному шару. В СНГ встречается более 60 видов шиповника, большую часть из которых используют для производства экологически чистых продуктов питания, а также медицинских препаратов.Заведующий лабораторией генетических ресурсов, старший научный сотрудник отдела ягодных культур РУП "Институт плодоводства" Людмила Фролова рассказала корреспонденту Sputnik Беларусь о ценных свойствах шиповника, а также поделилась несложными рецептами домашних заготовок из его плодов.Шиповник – кладезь витаминовПо словам эксперта, в плодах шиповника содержится около половины витаминного состава, который необходим для удовлетворения физиологических потребностей человека. Витамин С содержится даже в листьях и лепестках растения. По словам эксперта, содержание витамина С в плодах шиповника превышает его количество в черной смородине в 10, в рябине черноплодной - в 25, в хвое пихты сибирской - в 6, в плодах лимона - в 50 и в яблоках в 100 раз. По содержанию витамина С с шиповником может конкурировать лишь актинидия, по витамину Р – арония черноплодная, а по каротину он не уступает моркови. По словам эксперта, шиповник очень ценят и за розовое масло, в состав которого входят более 70 различных органических соединений. Масло получают из лепестков роз (из 1кг получают около 2-3 г). Плоды и лепестки шиповников употребляют также в пищу. Для пчеловодства шиповник имеет значение как хороший медонос. Многие шиповники (особенно Rosa canina) являются основным подвоем для многочисленных сортов роз.Лечебные свойства шиповникаШироко применяются шиповники в народной медицине при заболеваниях печени, желчного пузыря, почек, желудочно-кишечного тракта, а также при малокровии и гипертонии, листья при экземах прикладывают к коже. Настой лепестков тонизирует активность обмена через кожу. Отвары из корней рекомендуются при лечении малярии, удалении камней из почек и мочевого пузыря. Масло, получаемое из семян шиповника, применяют для лечения ран, ожогов и т.д.Что приготовить из шиповникаВаренье из шиповникаДля приготовления ароматного и вкусного варенья из шиповника понадобятся:Сироп из шиповникаИзвестный многим сироп можно приготовить из:Для этого сок шиповника нужно смешать с сахаром, на сильном огне довести до кипения, варить 5–6 минут, до полного растворения сахара. Затем добавить лимонную кислоту, разлить в подготовленную посуду и закупорить.Джем из шиповникаДля приготовления джема из шиповника потребуются: Плоды необходимо очистить от семян и волосков, промыть, уложить в кастрюлю, накрыть крышкой и распарить. Затем протереть через сито, полученную массу опустить в горячий сахарный сироп. Перемешать и переложить в подготовленные банки.Десерт из шиповникаИз плодов шиповника и орехов можно приготовить оригинальный десерт. Для этого вам потребуются:Очищенные от мякоти и семян свежие плоды шиповника начините грецкими или другими орехами и варите в сахарном сиропе в три приема до готовности. В конце варки добавьте лимонную кислоту.Что еще можно сделать из шиповникаТакже плоды шиповника можно просто сушить или замораживать, рассказывает эксперт. Для максимального сохранения полезных веществ, особенно витамина С, сушка плодов рекомендуется при температуре не выше +40 °C, отмечает она.Читайте также: Какие болезни лечит боярышник

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зима, витамины