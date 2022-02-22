https://uz.sputniknews.ru/20220222/bez-dvoek-i-pyaterok-kak-deti-v-uzbekistane-budut-uchitsya--video-22836883.html
Без двоек и пятерок: как дети в Узбекистане будут учиться — видео
Без двоек и пятерок: как дети в Узбекистане будут учиться — видео
Смогут ли младшие школьники в Узбекистане учиться без оценок и шаблонов? На этот и другие вопросы Sputnik отвечает известный российский педагог Евгений Ямбург.
2022-02-22T17:03+0500
2022-02-22T17:03+0500
2022-02-22T17:30+0500
видео
школы
родители
узбекистан
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В Узбекистане систему школьного образования ждут реформы. Что эти изменения несут детям, родителям и учителям, мы обсудим с заслуженным учителем России, доктором педагогических наук Евгением Ямбургом.Чего ждать детям, родителям и учителям от школьных реформ в Узбекистане? Насколько эффективна система обучения без отметок в начальных классах? Как повысить статус и престиж профессии учителя?Ответы вы найдете в материале Sputnik.Напомним, что школьные отметки для учеников первых и вторых классов отменят со следующего года. Также президент Узбекистана поставил задачи: повысить статус и престиж профессии учителя, усовершенствовать учебники и пособия на основе современных требований, оптимизировать учебные программы с учетом зарубежного опыта.Евгений Ямбург отметил, что направление Узбекистана в реформировании школьного образования "абсолютно правильное". Россия уже прошла этот путь.Более подробные ответы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
школы, родители, узбекистан, видео
Без двоек и пятерок: как дети в Узбекистане будут учиться — видео
17:03 22.02.2022 (обновлено: 17:30 22.02.2022) Подписаться на
Смогут ли младшие школьники в Узбекистане учиться без оценок и шаблонов? На этот и другие вопросы Sputnik отвечает известный российский педагог Евгений Ямбург.
В Узбекистане систему школьного образования ждут реформы. Что эти изменения несут детям, родителям и учителям, мы обсудим с заслуженным учителем России, доктором педагогических наук Евгением Ямбургом.
Чего ждать детям, родителям и учителям от школьных реформ в Узбекистане? Насколько эффективна система обучения без отметок в начальных классах? Как повысить статус и престиж профессии учителя?
Ответы вы найдете в материале Sputnik
.
Напомним, что школьные отметки для учеников первых и вторых классов отменят со следующего года. Также президент Узбекистана поставил задачи: повысить статус и престиж профессии учителя, усовершенствовать учебники и пособия на основе современных требований, оптимизировать учебные программы с учетом зарубежного опыта.
Евгений Ямбург отметил, что направление Узбекистана в реформировании школьного образования "абсолютно правильное". Россия уже прошла этот путь.
"Для каждого ребенка нужно строить индивидуальный маршрут развития исходя из его способностей и склонностей. Это и есть педагогика XXI века".
Евгений Ямбург
Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук
Более подробные ответы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
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