https://uz.sputniknews.ru/20220222/bez-dvoek-i-pyaterok-kak-deti-v-uzbekistane-budut-uchitsya--video-22836883.html

Без двоек и пятерок: как дети в Узбекистане будут учиться — видео

Без двоек и пятерок: как дети в Узбекистане будут учиться — видео

Смогут ли младшие школьники в Узбекистане учиться без оценок и шаблонов? На этот и другие вопросы Sputnik отвечает известный российский педагог Евгений Ямбург.

2022-02-22T17:03+0500

2022-02-22T17:03+0500

2022-02-22T17:30+0500

видео

школы

родители

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/12/22837277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_126ef224a52d3a05a405872b8764a2de.jpg

В Узбекистане систему школьного образования ждут реформы. Что эти изменения несут детям, родителям и учителям, мы обсудим с заслуженным учителем России, доктором педагогических наук Евгением Ямбургом.Чего ждать детям, родителям и учителям от школьных реформ в Узбекистане? Насколько эффективна система обучения без отметок в начальных классах? Как повысить статус и престиж профессии учителя?Ответы вы найдете в материале Sputnik.Напомним, что школьные отметки для учеников первых и вторых классов отменят со следующего года. Также президент Узбекистана поставил задачи: повысить статус и престиж профессии учителя, усовершенствовать учебники и пособия на основе современных требований, оптимизировать учебные программы с учетом зарубежного опыта.Евгений Ямбург отметил, что направление Узбекистана в реформировании школьного образования "абсолютно правильное". Россия уже прошла этот путь.Более подробные ответы смотрите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

школы, родители, узбекистан, видео