https://uz.sputniknews.ru/20220222/fond-turizma-poluchit-novye-istochniki-finansirovaniya-22900064.html

Фонд туризма получит новые источники финансирования

Фонд туризма получит новые источники финансирования

В Фонд будет передаваться половина средств от продажи и аренды имущества туристических организаций и суммы возвращенных в госбюджет растрат и хищений.

2022-02-22T12:43+0500

2022-02-22T12:43+0500

2022-02-22T12:43+0500

общество

фонд

финансирование

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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Фонд поддержки туризма получил новые источники финансирования. Согласно постановлению президента, в фонд будут поступать следующие средства:Фонд будет использовать полученные средства для дополнительного стимулирования работников Министерства туризма и культурного наследия, его территориальных подразделений и организаций системы.Образованное на днях указом президента Министерство туризма и культурного наследия должно выполнять следующие задачи:Напомним, накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о разделении Министерства туризма и спорта на два ведомства: Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта.Читайте также: Министерство туризма и спорта разделили

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фонд, финансирование