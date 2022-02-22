Фонд туризма получит новые источники финансирования
© Sputnik / Стас ЭтвешПлощадь Регистан в Самарканде
© Sputnik / Стас Этвеш
В Фонд будет передаваться половина средств от продажи и аренды имущества туристических организаций и суммы возвращенных в госбюджет растрат и хищений.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Фонд поддержки туризма получил новые источники финансирования. Согласно постановлению президента, в фонд будут поступать следующие средства:
часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении предприятий и организаций, учредителем которых является Министерство туризма и культурного наследия, после уплаты налогов и сборов;
средства, поступающие от реализации объектов госимущества в процессе приватизации;
50% средств, поступивших от реализации и аренды имущества организаций туристической сферы;
50% от суммы хищений, растрат и недостач средств, выявленных в результате внутренних проверок и возвращенных в госбюджет;
10% средств, поступающих во внебюджетные фонды организаций системы;
доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда;
средства, поступающие от реализации проектов государственно-частного партнерства в сферах туризма и культурного наследия;
благотворительные пожертвования физических и юридических лиц;
гранты и средства технического содействия международных финансовых организаций и зарубежных государств.
Фонд будет использовать полученные средства для дополнительного стимулирования работников Министерства туризма и культурного наследия, его территориальных подразделений и организаций системы.
Образованное на днях указом президента Министерство туризма и культурного наследия должно выполнять следующие задачи:
расширять внешний и внутренний туризм, разрабатывать новые туристические маршруты и продвигать их на туристские рынки, внедрять международные и межгосударственные стандарты и нормы в туристскую деятельность;
осуществлять адресные меры по развитию внутреннего и паломнического, экологического, этнографического, делового, спортивного, гастрономического, медицинского, образовательного и научного туризма, создавать новые туристские продукты исходя из туристского потенциала регионов республики;
выявлять, ставить на учет и охранять объекты культурного наследия, осуществлять государственный контроль в данном направлении, внедрять нормы документов и рекомендаций ЮНЕСКО и иных международных организаций, сохранять историко-культурную ценность, уникальность, природный ландшафт и соеобразие историко-культурных территорий и другие задачи.
Напомним, накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о разделении Министерства туризма и спорта на два ведомства: Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта.
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