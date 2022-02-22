Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Признание ДНР И ЛНР — самое важное в обращении Путина
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220222/fond-turizma-poluchit-novye-istochniki-finansirovaniya-22900064.html
Фонд туризма получит новые источники финансирования
Фонд туризма получит новые источники финансирования
В Фонд будет передаваться половина средств от продажи и аренды имущества туристических организаций и суммы возвращенных в госбюджет растрат и хищений.
2022-02-22T12:43+0500
2022-02-22T12:43+0500
общество
фонд
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/09/16154055_118:44:1237:674_1920x0_80_0_0_237a9dbaefbe7eaa984245792c890591.jpg
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Фонд поддержки туризма получил новые источники финансирования. Согласно постановлению президента, в фонд будут поступать следующие средства:Фонд будет использовать полученные средства для дополнительного стимулирования работников Министерства туризма и культурного наследия, его территориальных подразделений и организаций системы.Образованное на днях указом президента Министерство туризма и культурного наследия должно выполнять следующие задачи:Напомним, накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о разделении Министерства туризма и спорта на два ведомства: Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта.Читайте также: Министерство туризма и спорта разделили
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/09/16154055_182:0:1119:703_1920x0_80_0_0_d60fc5abc8bbc9aae2c2280887981ffa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фонд, финансирование

Фонд туризма получит новые источники финансирования

12:43 22.02.2022
© Sputnik / Стас ЭтвешПлощадь Регистан в Самарканде
Площадь Регистан в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Стас Этвеш
Подписаться наGoogle news
В Фонд будет передаваться половина средств от продажи и аренды имущества туристических организаций и суммы возвращенных в госбюджет растрат и хищений.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Фонд поддержки туризма получил новые источники финансирования. Согласно постановлению президента, в фонд будут поступать следующие средства:
часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении предприятий и организаций, учредителем которых является Министерство туризма и культурного наследия, после уплаты налогов и сборов;
средства, поступающие от реализации объектов госимущества в процессе приватизации;
50% средств, поступивших от реализации и аренды имущества организаций туристической сферы;
50% от суммы хищений, растрат и недостач средств, выявленных в результате внутренних проверок и возвращенных в госбюджет;
10% средств, поступающих во внебюджетные фонды организаций системы;
доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда;
средства, поступающие от реализации проектов государственно-частного партнерства в сферах туризма и культурного наследия;
благотворительные пожертвования физических и юридических лиц;
гранты и средства технического содействия международных финансовых организаций и зарубежных государств.
Фонд будет использовать полученные средства для дополнительного стимулирования работников Министерства туризма и культурного наследия, его территориальных подразделений и организаций системы.
Образованное на днях указом президента Министерство туризма и культурного наследия должно выполнять следующие задачи:
расширять внешний и внутренний туризм, разрабатывать новые туристические маршруты и продвигать их на туристские рынки, внедрять международные и межгосударственные стандарты и нормы в туристскую деятельность;
осуществлять адресные меры по развитию внутреннего и паломнического, экологического, этнографического, делового, спортивного, гастрономического, медицинского, образовательного и научного туризма, создавать новые туристские продукты исходя из туристского потенциала регионов республики;
выявлять, ставить на учет и охранять объекты культурного наследия, осуществлять государственный контроль в данном направлении, внедрять нормы документов и рекомендаций ЮНЕСКО и иных международных организаций, сохранять историко-культурную ценность, уникальность, природный ландшафт и соеобразие историко-культурных территорий и другие задачи.
Напомним, накануне президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о разделении Министерства туризма и спорта на два ведомства: Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта.
Читайте также: Министерство туризма и спорта разделили
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала